Remunerazione al 4% per i conti correnti: questa è la nuova proposta messa sul tavolo da Bbva. Una mossa senza dubbio che le permette di smarcarsi definitivamente dagli istituti bancari italiani.

Nel dettaglio, l’istituto spagnolo remunererà, fino al prossimo 31 gennaio 2025, i conti correnti al 4% – contro il precedente 2% -, mentre per il deposito flessibile gli interessi passeranno dal 3% al 5% per dodici mesi.

In questo caso, però, i risparmiatori devono sottoscrivere un investimento compreso tra i 500 euro ed i 50.000 euro.

Quello offerto da Bbva costituisce il tasso più elevato offerto in Italia per le somme che vengono depositate senza che ci sia un vincolo di durata. E rappresenta sicuramente una vera e propria sfida nei confronti delle principali banche italiane.

Bbva, il conto corrente al 4%

La nuova proposta commerciale di Bbva è destinata, sicuramente, a far gola ai risparmiatori.

Per i conti correnti, l’istituto spagnolo remunera le giacenze fino al 4%. In precedenza il tasso era fermo al 2%.

Buone notizie anche per i risparmiatori che volessero puntare sul deposito flessibile – in questo caso l’investimento minimo deve essere pari a 500 euro, quello massimo a 50.000 euro – per il quale sono previsti interessi pari al 5% per dodici mesi. In precedenza erano pari al 3%.

In varie occasioni, nel nostro paese, si era fatto cenno al fatto che i conti correnti fossero remunerati poco o niente.

Anche la Banca d’Italia si espressa sulla questione, sottolineando come fosse necessario pensare a maggiori rendimenti sui depositi.

Bbva si è proprio inserita in questa scia e aveva aumentato il tasso sui conti correnti del 2% lo scorso mese di maggio.

L’istituto spagnolo ha deciso di tornare alla carica dopo quattro mesi, andando a raddoppiare l’offerta.

I clienti possono beneficiare dei nuovi tassi al 4% dal 5 settembre 2023 fino al 31 gennaio 2025.

L’istituto spagnolo è sbarcato in Italia nel 2021 e, ora come ora, sta cercando di farsi largo nel nostro paese mettendo a disposizione un’offerta completamente digitale.

Bbva ha raggiunto quota 240mila clienti: l’obiettivo è quello di sfondare quota 320mila entro la fine del 2024.

L’offerta commerciale sui conti correnti e sui depositi ha lo scopo di centrare due diversi obiettivi:

attirare nuovi utenti e risparmi ;

; convincere quanti sono già clienti Bbva ad utilizzare il suo conto corrente come primario per le operazioni a maggior valore aggiunto, come possono essere, ad esempio, i finanziamenti.

In Italia, la banca spagnola offre un conto corrente e una carta a zero spese per sempre.

Il prodotto è inoltre accompagnato da una serie di servizi bancari digitali, che nella maggior parte dei casi risultano essere gratuiti.

Iclienti hanno a disposizione, ad esempio, i finanziamenti per gli acquisti o la possibilità di ottenere lo stipendio quindici giorni in anticipo rispetto al suo accredito.

Il business di Bbva si basa principalmente sul retail: per il momento il management non ha espresso la volontà di estenderlo, perché ha intenzione di continuare a rimanere una banca digitale.

Il rating della banca

Lunedì, Morgan Stanley ha tagliato la raccomandazione su Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), portandola da overweight a equalweight.

A seguito di questa decisione le contrattazioni dell’istituto bancario, hanno fatto un passo indietro nella giornata di ieri, attestandosi a 7,23 euro, registrando un calo dello 0,80% risultando uno dei peggiori titoli dell’Ibex.