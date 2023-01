Auto: le dieci più vendute in Italia nel 2022

Numeri in calo per il mercato dell’auto, che nel corso del 2022 ha registrato una flessione. Secondo gli ultimi dati resi pubblici dall’Unrae, le immatricolazioni registrate nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2022 sono state 1.335.487, il 9,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021, quando le immatricolazioni erano state pari a 1.475.411.

Il mercato auto, in Italia, è condizionato dalle utilitarie. Questo segmento, benché in calo del 5,5%, ha dominato alla grande nel nostro paese: sono state messe su strada 524.619 auto nuove nel 2022, contro le 555.020 del 2021. Lo scorso anno le auto ibride elettriche (HEV) hanno sorpassato quelle a benzina, almeno nelle vendite. Messe su strada 454.989 auto elettriche contro le 366.822 a benzina. Calo del 20,1% per i veicoli diesel, che sono passati da 333.548 a 266.667.

A condizionare il mercato delle auto, sicuramente, è anche la congiuntura internazionale. Nel 2022 è crollato il numero di immatricolazioni di auto a metano: 10.724 contro le 31.419, registrando -65,9%. A pesare sulle decisioni degli acquirenti è l’impennarsi del prezzo del gas. Aumentate del 10,2% le immatricolazioni dei veicoli GPL (118.791 contro 107.825).

Quali sono le auto più vendute nel 2022

Nel 2022 il 39% del mercato delle auto è costituite dalle utilitarie. A confermarlo è il podio della auto più vendute, costituito unicamente da prodotti italiani:

con 105.384 esemplari venduti, al primo posto c’è la Fiat Panda ;

; molto distante, con 40.970 mezzi immatricolati, c’è la Lancia Ypsilon ;

; segue – con 33.996 vetture, la Fiat 500.

L’auto più venduta è la Fiat Panda Ibrida HEV (91.695 pezzi venduti nel 2022, contro gli 82.596 del 2021), che permette agli automobilisti di circolare anche quando ci sono le giornate di limitazioni al traffico e nelle ZTL di tutte le città. In questo caso, però, è un’utilitaria solo di fatto, perché la dotazione può comprendere molti accessori, come il sistema di infotainment con schermo di 7″ con radio DAB e compatibilità Android Auto e Apple CarPlay, oltre ai sensori di parcheggio.

Delle oltre 40mila immatricolazioni della Lancia Ypsilon, oltre 35mila sono della versione ibrida HEV. Numeri che, sostanzialmente, confermano la tendenza del mercato italiano. Proporzioni simili anche quando si pensa alla Fiat 500: su 34mila auto immatricolate, 26mila sono ibride HEV. In questo caso gli automobilisti hanno combinato l’aspetto ecologico dell’alimentazione, con quello più glamour e pratico, dettato dalle sue dimensioni, che permettono di parcheggiare agevolmente. Ricordiamo, tra l’altro, che la Fiat 500 è anche il primo modello in casa Stellantis ad essere stato presentato nella sua versione elettrificata.

Tra le auto più vendute in Italia seguono la Dacia Sandero, che è stata rinnovata ad inizio 2021, e la Citroen C3, una berlina compatta, particolarmente adatta anche per i neopatentati.

La vettura più venduta del segmento C è la Jeep Renegade. In questo caso la versione più richiesta è quella con motore diesel.

Auto più vendute in Italia: la classifica

Ecco la classifica delle auto più vendute nel nostro paese. Tra parantesi abbiamo indicato il numero dei veicoli immatricolati nel corso del 2022: