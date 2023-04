Ancora pochi giorni per poter accedere al bonus vacanze

Per ottenere il bonus vacanze c’è tempo ancora pochi giorni: le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 di lunedì 17 aprile 2023. Gli uffici competenti provvederanno a pubblicare le graduatorie entro il 18 maggio 2023 e il richiedente avrà la possibilità di accettare il bonus vacanze entro il 7 giugno.

La misura costituisce, a tutti gli effetti, un vero e proprio incentivo che viene lanciato anche quest’anno dall’Inps, il cui nome ufficiale risulta essere bonus estate INPSieme senior. Quello che abbiamo davanti è, a tutti gli effetti, un bando di concorso annuale, il quale offre a quattromila pensionati, ai loro coniugi ed ai figli disabili conviventi, i quali devono necessariamente comparire all’interno dell’attestazione Isee nella quale è presente il titolare, la possibilità di usufruire di alcuni soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane.

Bonus vacanze, ancora pochi giorni per ottenerlo

I diretti interessati hanno ancora pochi giorni per poter presentare la domanda per ottenere il bonus vacanze: fino alle ore 12 del 17 aprile 2023. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 18 maggio, mentre entro il 7 giugno i richiedenti dovranno accettare il bonus vacanze. Da ricordare, inoltre, un’altra importante scadenza: la misura potrà essere fruita entro e non oltre il 1° novembre 2023.

Hanno la possibilità di partecipare al bando i pensionati che risultano essere a carico della gestione dipendenti pubblici, o che abbiano aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 45 del 7 marzo 2007. Possono aderire a questa agevolazione anche i pensionati che risultano essere a carico della gestione ex Ipost.

Ma come funziona questo particolare bonus vacanze? Da come si evince direttamente dal sito dell’Inps, l’istituto riconosce un contributo totale o parziale a copertura dei costi relativi ad un pacchetto turistico che sia riferito ad un soggiorno in Italia organizzato e fornito esclusivamente da soggetti terzi, che operino direttamente nel settore turistico – quindi dei tour operator o delle agenzie di viaggio – che possono essere scelti direttamente che chi richiede la prestazione.

A quanto ammonta il contributo

Complessivamente l’Inps fornisce qualcosa come 3.850 contributi, che vengono opportunamente distinti per la gestione di appartenenza del titolare del diritto e in base alla durata del soggiorno. L’importo massimo che viene erogato è pari ad 800 euro, nel caso in cui il soggiorno sia pari ad otto giorni e sette notti in Italia. Nel caso in cui la vacanza dovesse essere più lunga – fino a quindici giorni – il contributo sale a 1.400 euro.

La richiesta del bonus vacanze deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Per farlo è necessario accedere al portale dell’Inps e sul motore di ricerca interno digitare le parole: estate INPSieme senior. A questo punto si dovrà selezionare la scheda informativa “invio documentazione welfare – bandi Itaca, collegi universitari, estate INPSieme Senior“, quindi cliccare su “approfondisci” e, una volta aperta la scheda, cliccare su “utilizza il servizio“.

Ricordiamo che per poter chiedere il bonus vacanze è necessario autenticarsi attraverso il proprio Spid, la Cie o Cns. All’interno della domanda dovranno essere necessariamente inseriti i recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (non deve essere indicata la Pec), per riuscire ad ottenere tutte le comunicazioni da parte dell’Inps. In caso di bisogno è possibile chiedere informazioni ed assistenza al numero 803164 (gratuito da telefono fisso) e 06.164164 a pagamento da rete mobile.