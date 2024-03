Affitti brevi: al via il regolamento europeo e il nuovo codice unico

Nasce ufficialmente la banca dati europea degli affitti brevi. Il Consiglio Ue ha, infatti, dato il via libera al provvedimento relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati relativi agli affitti brevi degli alloggi a breve termine. La novità introduce un importante obbligo per i locatori, che sono tenuti a registrare il proprio nominativo e i propri immobili: a seguito di questa operazione sarà fornito loro un numero unico, il quale dovrà essere indicato negli annunci pubblicati sui vari siti web o sulle piattaforme online.

Questa novità permetterà all’Unione europea di creare una raccolta uniforme dei dati in modo da tenere sotto controllo l’universo degli affitti brevi e conoscerne l’effettiva dimensione. E, soprattutto, quali potrebbero essere le eventuali ricadute sul territorio.

Il regolamento, rubricato come Raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, è stato approvato questa settimana. Al momento si è in attesa dell’ultimo passaggio formale, che è costituito dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e della piena entrata in vigore. Che avverrà nell’arco di ventiquattro mesi al massimo.

Affitti brevi, al via il nuovo regolamento

L’Unione europea, con questo atto legislativo, ha intenzione di aumentare la trasparenza nel settore della locazione degli alloggi a breve termine. Ma soprattutto vuole fornire assistenza alle autorità pubbliche nel regolamentare un segmento che sta diventando sempre più importante nel settore turistico.

Come abbiamo visto la nuova normativa sugli affitti brevi prevede l’obbligo, da parte dei locatori, di registrare gli immobili che sono destinati alla locazione a breve termine. Sarà necessario, per gli host, comunicare alcune informazioni, come ad esempio il tipo di unità, il numero dei posti letto e l’indirizzo.

Al termine della registrazione al locatore verrà fornito un numero unico, che dovrà obbligatoriamente inserire all’interno di ogni annuncio pubblicato sui siti web e sulle eventuali piattaforme online.

Gli obblighi delle piattaforme

Alcuni obblighi sono in capo anche alle piattaforme online, che dovranno fornire in maniera regolare le informazioni relative alle varie attività di locazione dei loro locatori. Questi dati permetteranno di aiutare le autorità competenti a produrre delle statistiche affidabili, ma soprattutto ad adottare delle misure normative consapevoli.

Il nuovo regolamento sugli affitti brevi, inoltre, dovrebbe permettere di incrociare i dati con le informazioni che sono state trasmesse alle amministrazioni finanziarie grazie alla direttiva Dac7. Ricordiamo che questa norma permette di monitorare costantemente i dati dei vari affitti online gestiti dai più importanti portali di intermediazione.

Il Consiglio Ue ha dato il via libera al regolamento sugli affitti brevi: questa è l’ultima tappa del provvedimento. Mancano ancora la firma da parte del presidente del Consiglio e di quello del Parlamento europeo, dopodiché il regolamento verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dopo venti giorni entrerà in vigore e dovrà essere applicato entro ventiquattro mesi.