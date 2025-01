Affitti: Bologna da record per le stanze, Roma per gli appartamenti

Amsterdam come Roma: affittare un appartamento ammobiliato da una a tre camere da letto in queste due grandi città europee può arrivare a costare oltre 2.000 euro. Così emerge dall’International Rent Index di HousingAnywhere che per il quarto trimestre del 2024 ha registrato un aumento medio annuo del 3,1% dei prezzi degli affitti in tutte le tipologie di immobili analizzate (3,6% per gli appartamenti, 2,6% per le camere e 2,9% per i monolocali).

Anche se una nota positiva c’è: i prezzi degli affitti hanno continuato a salire per tutto il 2024, ma l’aumento annuo del 3,1% in questo ultimo trimestre ha segnato il tasso di crescita più basso degli ultimi anni.

Quanto costa affittare un appartamento ammobiliato

Andando nel dettaglio la ricerca di HousingAnywhere mostra come i prezzi degli appartamenti siano aumentati del 3,6% su base annua. Così per prendere in affitto un appartamento ammobiliato da una a tre camere da letto si arriva a spendere 2.164 euro ad Amsterdam, 2.000 euro a Roma, 900 ad Atene e 877 euro a Budapest. Stoccarda e Francoforte hanno registrato gli aumenti più marcati tra le città analizzate (rispettivamente 26,4%, fino a 1.890 euro, e 22,3%, fino a 1.700 euro), mentre nei Paesi Bassi, Rotterdam ha registrato uno degli aumenti più elevati d’Europa (22,3%, 1.950 euro).

Guardando all’Italia, ad eccezione di Bologna (-3,3%, che scende a 1.250 euro) e Milano (-2,1%, 1.800 euro), i prezzi degli appartamenti sono aumentati anche da noi. Sul podio Torino (15,8%) dove servono ora fino a 1.100 euro contro i 950 dello stesso periodo dello scorso anno. In Portogallo, i prezzi sono scesi sia a Porto (-4,3%, 1.350 euro) che a Lisbona (-2,9%, 1.650 euro). In Spagna, i prezzi sono aumentati a Valencia (12,7%, 1.350 euro) e Madrid (7,7%, 1.616 euro), ma sono rimasti stabili a Barcellona (0,0%, 1.550 euro).

Quanto costa affittare una stanza privata

Anche i prezzi della stanze private hanno subito un aumento del 2,6% rispetto allo scorso anno. Tra le più costose Amsterdam dove si sfiorano i 1.000 euro ed Amburgo con 890 euro. Al contrario, gli affitti delle stanze sono in media di 400 euro ad Atene e di 350 euro a Budapest.

In Italia, Bologna ha registrato l’aumento più elevato dove per affittare una stanza si arriva a spendere 700 euro contro i 600 euro del quarto trimestre del 2023. Dietro Bologna troviamo Torino (3,9%, 530 euro), Roma (3,3%, 620 euro) e Firenze (1,7%, 600 euro).

Quanto costa affittare un monolocale

Infine, la ricerca di HousingAnywhere rivela come anche i prezzi degli studi sono aumentati del 2,9% su base annua. Con un minor numero di città analizzate in questa categoria a causa di un inventario inferiore, i prezzi variano da 1.540 € a Monaco di Baviera a 605 € a Torino (che perde il 19,3% rispetto ai 750 euro dello scorso anno).

Gli aumenti di prezzo più significativi sono stati osservati a Madrid (21,2%, fino a 1.200 euro) e Barcellona (16,3%, 1.105 euro), mentre diminuzioni sostanziali sono state registrate a Valencia (-11,1%, 800 euro) e Berlino (-6,9%, 1.210 euro).