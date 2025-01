Affitti: a Milano i canoni più alti, 22 euro al metro quadro

E’ una citta del Sud a registrare l’aumento più forte negli ultimi dodici mesi dei canoni di locazione. Parliamo di Catanzaro dove per prendere un immobile in affitto si spende 7,1 euro al metro quadro, con un rincaro del 26,5%. La città più cara d’Italia è, invece, Milano dove si chiede al futuro inquilino 22,4 euro al metro quadro, con una crescita dello 0,2% nell’anno.

I numeri sono quelli del report realizzato da Immobiliare.it Insights, secondo cui a dicembre il canone di affitto ha raggiunto i 13,6 euro/mq di media, arrivando a toccare i 15,7 euro/mq nel Nord-Ovest del Paese.

Affitto: cala la domanda nei grandi centri

Andando nel dettaglio dei numeri snocciolati da report emerge un disallineamento temporale tra i centri di grandi dimensioni (quelli che contano più di 250.000 abitanti) e quelli più piccoli: nei primi, infatti, la domanda di affitto, dopo la crescita sostenuta degli ultimi anni, ha mostrato i primi segnali di assestamento, calando di quasi il 12% nei 12 mesi, mentre è cresciuta di oltre il 5% nei secondi. Lo stock in locazione, poi, dice sempre l’indagine, è in aumento sia nei grandi che nei piccoli centri, anche se nei primi la crescita è di quasi il 26% mentre nei secondi di circa il 10%.

Analizzando le principali città italiane si vede come la richiesta di soluzioni in affitto sia diminuita in maniera consistente un pò ovunque: Bologna supera il -40% mentre Verona il -30%, Napoli e Milano segnano una decrescita annua della domanda superiore al -20%, mentre Firenze e Bari si attestano invece attorno al -16%. In controtendenza Roma, dove la richiesta di case in affitto è aumentata di oltre il 20%, e Torino, al +6,8%.

Vendita: Milano la città più cara

L’indagine di sofferma anche sulla vendita immobiliare. Il capoluogo di regione che ha performato meglio a livello di prezzi nell’anno appena trascorso è stato Bari (2.206 euro/mq), con una crescita di oltre il 10%. La città più cara anche per comprare si conferma Milano, che sfiora i 5.400 euro al metro quadro, in crescita dello 0,9%, seguita di nuovo da Firenze che con

Il report, pur evidenziando una crescita dei prezzi di vendita sia nei grandi che nei piccoli centri nell’arco dell’anno, nota come le città con meno di 250.000 abitanti abbiano conosciuto un aumento del 6,1% a fronte del +4,9% registrato dai grandi centri. Tuttavia, i piccoli centri rimangono

notevolmente più economici rispetto alle grandi città, con un prezzo di vendita medio di poco superiore ai 1.900 euro/mq, rispetto agli oltre 3.400 euro/mq richiesti nei centri con oltre 250.000 abitanti.

La richiesta di case rimane sostenuta in entrambi i casi: +23% nei 12 mesi per le grandi città, +21,8% per quelle più piccole.. In deciso rallentamento invece l’offerta di soluzioni in vendita, che cresce più nei piccoli centri (+4,2%) che in quelli di maggiori dimensioni (+1,2%).