Nvidia, titolo made in Usa più acquistato e venduto dagli italiani

Agli italiani il trading piace sempre più. A dirlo i numeri di una ricerca di Revolut, secondo cui nel nostro paese la propensione per gli investimenti è accelerata a un forte ritmo e il numero di clienti dell’app in Italia che hanno aperto conti di investimento è aumentato del 470%, il più alto nello Spazio economico europeo.

“Il 2024 è stato un anno straordinario, con indici chiave come S&P 500 e Nasdaq che hanno registrato una crescita impressionante rispettivamente del 24% e del 31%. L’ascesa dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione tecnologica ha spinto l’entusiasmo degli investitori, insieme alla stabilizzazione dei tassi di inflazione e a un rimbalzo della fiducia dei consumatori. Le elezioni negli Stati Uniti hanno iniettato ulteriore slancio nel rally del mercato azionario, con i principali indici che hanno raggiunto massimi record giorno dopo giorno“, ha commentato Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) di Revolut.

Ma vediamo nel dettaglio le preferenze degli italiani in tema di trading.

Chi fa trading oggi in Italia, secondo Revolut

Andando nel dettaglio della ricerca condotta da Revolut, emerge che la dimensione media del conto di investimento Revolut in Italia era di 1.578 euro nel 2024. Guardando a chi investe, in Italia si tratta di un’attività prevalentemente maschile, con gli uomini che detengono quasi quattro volte più conti delle donne e portafogli medi di due volte più grandi (1,727 euro contro 765 euro).

Ma le donne stanno rapidamente entrando nel settore degli investimenti retail, come emerge dall’aumento del 619% delle donne italiane che hanno aperto conti di investimento nel 2024, superando la crescita del 530% tra gli uomini. L’investitore italiano medio inoltre è particolarmente giovane, con un’età anagrafica di 32 anni, 33 in media per le donne e 32 per gli uomini.

Dove investono gli italiani

Guardando al paniere di titoli preferiti dai trader italiani, emerge che le azioni tech hanno dominato le tendenze di investimento nel nostro paese ma anche in tutta Europa nel 2024. Nvidia è emersa come l’azione statunitense più acquistata e venduta tra gli italiani, spinta dall’entusiasmo degli investitori per i progressi dell’intelligenza artificiale. Il prezzo delle azioni della società è salito di un sorprendente 186% nel 2024, ricordano da Revolut.

L’iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF (Acc) invece è stato l’ETF più scambiato in Italia, con una crescita del 26% nel 2024. Infine, Fusion Fuel Green si è classificata come l’azione europea più acquistata e venduta, mentre i titoli di Stato statunitensi sono in cima alla lista delle obbligazioni privilegiate.

In generale, mette in evidenza lo studio di Revolut, gli investitori italiani hanno mostrato una preferenza per classi di attività diversificate, con portafogli di investimento composti in media dal 59% di azioni statunitensi e dell’UE, dal 38% di ETF e dal 4% di obbligazioni.