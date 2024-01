A gennaio aumenta l’Iva sul gas. Come risparmiare sulla bolletta

Cambiamenti in vista per la bolletta del gas. Il 2024 non sarà caratterizzato unicamente dalla fine del mercato tutelato per quasi tutti i clienti: l’Iva passerà dal 5% al 22%. Le famiglie, nel corso dell’anno, dovranno affrontare maggiori costi a fronte di consumi sempre uguali.

Questo è il motivo per il quale, indipendentemente dal passaggio o meno al mercato libero, è bene adottare qualche strategia per risparmiare sulla bolletta del gas. Metter in pratica alcune piccole accortezze, non servirà ad abbattere completamente i costi, ma aiuterà a contenerli il più possibile e a gestirli in maniera più efficiente.

Bollette del gas: i costi in aumento

Da quest’anno l’Iva sulla bolletta del gas passerà dal 5 al 22%. È necessario tenere a mente, inoltre, che il 10 gennaio 2024 è previsto il passaggio dal mercato tutelato a quello libero per le famiglie e i condomini. Quanti non avessero ancora effettuato questo passaggio potranno usufruire di alcune garanzie sulle forniture.

Ma cosa succede a chi non dovesse passare al mercato libero? Nessun problema: non rimarranno senza fornitura del gas dal giorno alla notte. Anzi. Le tariffe continueranno a rimanere coerenti con quelle previste dalla maggiore tutela. Ciò non toglie che uno dei primi passi che i consumatori devono effettuare per non spendere troppo con la bolletta del gas è quello di scegliere la tariffa migliore.

Mercato tutelato e libero: le novità previste

È importante ricordare che il mercato a maggior tutela non terminerà per tutte le famiglie. Gli utenti vulnerabili avranno la possibilità di usufruirne ancora. Tra questi rientrano:

i soggetti disabili ;

; le persone con più di 75 anni ;

; quanti si trovano in una situazione di calamità (ad esempio: terremoti o alluvioni);

(ad esempio: terremoti o alluvioni); soggetti in difficoltà economica.

Stando a quanto ha indicato direttamente l’Arera, questi soggetti potranno usufruire del servizio di tutela della vulnerabilità. Purtroppo il Ddl dedicato al sostegno delle famiglie in difficoltà economica ha introdotto uno sconto sulle forniture di energia elettrica, ma non ha previsto niente per la bolletta del gas. Gli utenti, infatti, si troveranno l’aliquota Iva che viene applicata al metano per usi civili e industriali. Invece del 5% si pagherà il 22%.

L’importanza della tariffa più conveniente

Nel momento in cui si sceglie una nuova fornitura del gas è necessario prendere in considerazione alcuni aspetti molto importanti. L’attivazione di un qualsiasi servizio è generalmente gratuita, ma è necessario prestare attenzione al prezzo dell’energia. Le imposte e gli oneri sono sempre identici e vengono stabiliti direttamente dall’Arera.

A seconda delle proprie abitudini di consumo può essere più opportuno scegliere una tariffa a prezzo fisso o indicizzato. Nel caso in cui si volesse optare per il primo caso è importante ricordare che il prezzo viene congelato per un determinato lasso di tempo, che può durare 12 o 24 mesi. La tariffa indicizzata, invece, potrà variare ogni mese basandosi sull’indice di riferimento, che è legato direttamente al costo della materia.

Fattore importante da tenere a mente sono le abitudini di frequenza della casa. Alcune tariffe sono monorarie e non variano in base all’ora del giorno. Altre sono biorarie e possono comportare dei cambiamenti di prezzo nell’arco delle ventiquattro ore.

Come risparmiare sulla bolletta del gas, i consigli dell’Enea

Sicuramente una delle voci più pesanti che condizionano la bolletta del gas è il riscaldamento. Ma è possibile risparmiare ed evitare che sia troppo alta? A fornire alcuni consigli su come comportarsi è stata l’Enea, che ha fornito alcune indicazioni utili su come risparmiare. Il primo suggerimento è quello di verificare e monitorare costantemente i propri consumi, installando, ad esempio, uno smart meter, un misuratore dei consumi in tempo reale, che è in grado di dialogare con lo smartphone attraverso un’app.

La prima strategia di risparmio è monitorare i consumi per identificare ed evitare gli sprechi, anche inconsapevoli. Lo scorso anno le misure comportamentali attuate dai cittadini hanno rivestito un ruolo significativo per conseguire l’obiettivo di contenimento dei consumi energetici nazionali – spiega Nicolandrea Calabrese, responsabile del laboratorio Enea di efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano -. Visti i risultati raggiunti quest’inverno sarà ancora più importante impegnarsi sul fronte del risparmio energetico, per confermare o ridurre ulteriormente i consumi rispetto alla passata stagione.

Ecco alcuni consigli dell’Enea per risparmiare.

Sistemi di monitoraggio e di controllo

È importante tenere sotto controllo i consumi energetici utilizzando dei contatori intelligenti. In questo modo è possibile acquisire consapevolezza sulle proprie abitudini di consumo. Ma soprattutto per riuscire ad individuare se ci siano delle perdite o dei malfunzionamenti.

La manutenzione degli impianti

Gli impianti puliti – dove non ci siano delle incrostazioni di calcare – consumano ed inquinano di meno. È bene ricordare, tra l’altro, che chi non effettua la manutenzione del proprio impianto è soggetto ad una sanzione minima di 500 euro.

La temperatura degli ambienti

Per riuscire ad avere il confort necessario in casa sono sufficienti 19 gradi. Si riesce a risparmiare fino al 10% per ogni grado in meno.

Le ore di accensione

È bene verificare in quale zona climatica si vive. A determinare il numero massimo delle ore nelle quali è consentito tenere acceso il riscaldamento è proprio la collocazione geografica dell’immobile.

Chi dovesse decidere di accendere l’impianto un’ora di meno nell’arco della giornata, può arrivare a risparmiare il 15%.

Schermare le finestre durante la notte

Tapparelle e persiane sono utili a ridurre le dispersioni di calore verso l’esterno.

Non coprire i termosifoni

Termosifoni o radiatori in genere non devono essere coperti da tende o mobili, che impediscono la diffusione del calore nell’ambiente. Può essere utile introdurre dei materiali riflettenti tra il termosifone ed il muro: è sufficiente un foglio di carta stagnola per ridurre le dispersioni verso l’esterno.

Non lasciare le finestre aperte

Per cambiare l’aria in casa bastano pochi minuti. Lasciare le finestre aperte troppo a lungo serve unicamente a disperdere il calore.

Il check up dell’abitazione

Un investimento utile può essere quello di affidarsi ad un tecnico qualificato per valutare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e verificare quale sia lo stato dell’isolamento termico di finestre e pareti. I consumi possono essere abbassati del 40%.

Le valvole termostatiche

Le valvole termostatiche sono obbligatorie nei condomini. Permettono di abbattere i consumi del 20%.

Soluzioni di ultima generazione

Sostituire un vecchio impianto con uno a condensazione o a pompa di calore ad alta efficienza permette di risparmiare. € importante, poi, adottare dei cronotermostati, dei sensori di presenza e dei regolatori elettronici a distanza.