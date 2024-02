Bonifici istantanei, approvato il nuovo Regolamento UE: via ai pagamenti in 10 secondi

Molti sono gli aspetti legati al settore bancario che l’utente medio desidererebbe cambiare. In linea generale, c’è sempre la speranza di ridurre, se non eliminare del tutto, i costi associati alla gestione di determinati servizi. Recentemente, un progresso in questa direzione è stato compiuto durante le discussioni nell’Aula del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo si sta dirigendo verso una rivoluzione digitale nel campo degli acquisti online. Con una schiacciante maggioranza di 599 voti a favore, 35 astensioni e solamente 7 voti contrari, è stato approvato un regolamento che introduce una nuova normativa per il funzionamento del mercato libero. Una delle conseguenze più evidenti di questa decisione sarà la possibilità di effettuare pagamenti in euro istantanei e completati in soli 10 secondi. Questo cambiamento sarà vantaggioso sia per i consumatori che per le imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI).

Approvato il nuovo Regolamento UE

Un bonifico istantaneo dovrà essere elaborato senza tener conto del giorno o dell’ora, garantendo che il denaro arrivi sul conto del beneficiario entro dieci secondi. Inoltre, il pagatore riceverà la conferma dell’esecuzione del pagamento a favore del beneficiario designato sempre entro dieci secondi. Gli Stati membri che non utilizzano l’euro dovranno comunque seguire le normative per i conti bancari che già consentono operazioni in euro, sebbene possa essere necessario un periodo di transizione più lungo rispetto ai Paesi della zona euro.

Sarà prevista una deroga per i bonifici istantanei effettuati su tali conti bancari al di fuori dell’orario lavorativo, considerando le variazioni nelle condizioni di accesso alla liquidità in euro. Gli oneri applicati da un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) per i bonifici istantanei in euro non potranno superare quelli applicati alle operazioni di trasferimento di credito “non istantanee” in euro.

Per garantire la sicurezza delle transazioni, i PSP dovranno implementare misure solide e aggiornate di individuazione e prevenzione delle frodi. Questo è essenziale per evitare che i bonifici vengano erroneamente accreditati su conti sbagliati a causa di frodi o errori. A tal fine, i PSP operanti nell’Unione Europea dovranno fornire immediatamente, senza alcun costo aggiuntivo, un servizio per verificare l’identità del destinatario. Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza contro le frodi, i PSP dovranno consentire ai loro clienti di stabilire un importo massimo per i bonifici istantanei in euro.

Nel caso in cui un PSP non adempia ai suoi obblighi di prevenzione delle frodi, causando danni finanziari ai clienti, questi ultimi avranno il diritto di richiedere un risarcimento al PSP, secondo le nuove norme stabilite. Infine, i PSP che offrono servizi di bonifico istantaneo dovranno verificare se i loro clienti sono soggetti a sanzioni o altre misure restrittive legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Quanto costa un bonifico istantaneo

Oggi i costi per un bonifico istantaneo possono variare da banca a banca. Ad esempio, Unicredit addebita 2,50 euro, mentre Banca Sella applica una tariffa di 2,30 euro. Banco BPM ha una fascia di costo che va da 1,60 a 2,50 euro. Widiba ha una tariffa fissa di 1,50 euro. Monte dei Paschi di Siena ha una struttura tariffaria in cui il costo dipende dall’importo del bonifico: 1 euro per trasferimenti fino a 5.000 euro e 2 euro per trasferimenti fino a 15.000 euro.

Intesa Sanpaolo e BNL hanno una politica tariffaria basata su una maggiorazione dello 0,04 per mille dell’importo trasferito, con costi minimi e massimi. Intesa Sanpaolo addebita un costo minimo di 0,60 euro e un massimo di 20 euro, mentre BNL ha una tariffa minima di 1,50 euro e una massima di 25 euro.

Vantaggi e svantaggi dei bonifici istantanei

I bonifici istantanei presentano una serie di vantaggi. Prima di tutto, offrono una notevole velocità: i fondi vengono trasferiti entro un massimo di 10 secondi, consentendo operazioni finanziarie rapide e immediate. Questa rapidità si traduce in una maggiore flessibilità, poiché consente di risolvere rapidamente situazioni finanziarie urgenti o di emergenza. Inoltre, i bonifici istantanei offrono un livello più elevato di sicurezza, poiché l’Unione europea ha imposto rigorose misure di individuazione e prevenzione delle frodi, aumentando così la sicurezza delle transazioni finanziarie. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’aumento del limite massimo: dall’1 luglio 2019, il limite massimo per i bonifici istantanei è stato incrementato a 100.000 euro, consentendo trasferimenti di importi più elevati in modo più flessibile.

Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi da considerare. Alcune banche applicano commissioni elevate per i bonifici istantanei, che possono arrivare anche oltre i 20 euro, limitando così l’adozione diffusa di questo metodo di pagamento. Inoltre, non tutte le banche offrono l’opzione dei bonifici istantanei e, in alcuni casi, possono esserci limiti imposti dalle banche stesse sulle somme trasferibili. Infine, va considerato che i bonifici istantanei non possono essere revocati, a differenza dei bonifici tradizionali, a causa della loro velocità. Ciò implica un rischio maggiore nel caso di errori o frodi.