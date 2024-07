Mutui: in Lombardia l’80,9% dei mutui ipotecari

Kìron Partner ha analizzato i mutui ipotecari sottoscritti attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas nel 2023, confrontandoli con l’anno precedente. Sono stati esaminati diversi aspetti, tra cui lo scopo del finanziamento, la tipologia di tasso, la durata e l’importo medio del mutuo.

Scopo del Finanziamento

L’acquisto della prima casa in Lombardia rimane la principale motivazione per la sottoscrizione di un mutuo, rappresentando il 95,3% delle richieste. La sostituzione o la surroga rappresentano l’1,6%, mentre le operazioni di consolidamento dei debiti costituiscono solo lo 0,1%. I finanziamenti per ottenere maggiore liquidità rappresentano lo 0,4%, così come quelli per costruire o ristrutturare la propria abitazione. L’acquisto della seconda casa costituisce il 2,3% delle richieste.

Rispetto al 2022, si osserva una crescita del +0,5% per sostituzione e surroga, mentre l’acquisto della prima e della seconda casa registrano un calo del -0,3%.

Tipologia di Tasso

Nel 2023, in Lombardia, l’80,9% dei mutuatari ha scelto un prodotto a Tasso Fisso, registrando un aumento del +23,3% rispetto al periodo precedente, mentre i prodotti a Tasso Variabile hanno registrato un calo del -18,6%.

In base al tasso, quali sono le tipologie di mutui richiesti:

Tasso Fisso : Rata invariata, tasso definito al momento della sottoscrizione.

: Rata invariata, tasso definito al momento della sottoscrizione. Tasso Variabile : Rata collegata nel tempo a un tasso di riferimento che può variare.

: Rata collegata nel tempo a un tasso di riferimento che può variare. Tasso Variabile con CAP : Tasso variabile con un tetto massimo.

: Tasso variabile con un tetto massimo. Tasso Misto: Flessibilità di passare da una rata a tasso fisso a una a tasso variabile o viceversa.

Durata del Mutuo

A livello nazionale, la durata media del mutuo è di 26,7 anni, in aumento rispetto ai 26,1 anni dell’anno precedente. In Lombardia, la durata media è di 26,9 anni, rispetto ai 26,5 anni del 2022. Il 63,4% dei mutui ha una durata compresa tra 26 e 30 anni, il 20,9% tra 21 e 25 anni, il 9,7% tra 16 e 20 anni, e il 6,0% tra 10 e 15 anni.

Importo del Mutuo

Nel 2023, l’importo medio di mutuo erogato sul territorio nazionale è stato di 115.200 euro, in calo rispetto ai 121.700 euro dell’anno precedente. In Lombardia, l’importo medio è stato di 124.500 euro, rispetto ai 133.000 euro del 2022.

In una classificazione degli importi dei mutui si evidenzia una prevalenza di mutui di medio-bassa entità:

1,7% dei mutui erogati ha un importo inferiore a 50.000 euro.

39,7% dei mutui ha un importo tra 50.000 e 100.000 euro.

34,1% dei mutui ha un importo tra 100.000 e 150.000 euro.

16,2% dei mutui ha un importo tra 150.000 e 200.000 euro.

8,3% dei mutui ha un importo superiore a 200.000 euro.

Considerazioni Finali

I mutui a tasso fisso sono stati la scelta predominante, riflettendo le dinamiche dei tassi di riferimento che hanno raggiunto valori storicamente minimi.