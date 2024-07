BBVA e MutuiOnline.it Siglano un Accordo per la Distribuzione di Mutui in Italia

L’accordo mira a offrire soluzioni innovative e accessibili ai consumatori italiani che avranno accesso a un’ampia gamma di mutui sottoscrivibili comodamente online, caratterizzati da semplicità e tempestività.

Attualmente disponibili in alcune regioni, i prodotti BBVA saranno presto estesi a tutto il territorio italiano, arricchendo l’offerta di MutuiOnline.it che già conta oltre 400 prodotti di 26 banche.

Dichiarazioni delle società

Matteo Favaro, COO & Head of Financial Markets di MutuiOnline.it, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con BBVA. A partire dalla fine dello scorso anno, stiamo registrando una forte ripresa della domanda grazie alla convenienza dei mutui a tasso fisso, che secondo i dati raccolti dalla nostra piattaforma hanno un TAN medio a 20-30 anni del 3,26%. Questo livello storicamente accettabile invoglia i consumatori a comparare e cercare il mutuo migliore per le loro esigenze. La partnership con BBVA rappresenta un passo significativo nella nostra missione di offrire il maggior numero di soluzioni finanziarie, complete e convenienti, ai nostri clienti.”

Ignacio de Loyola Gil Puértolas, Head of Business and Product di BBVA in Italia, ha aggiunto: “Con questo nuovo accordo rafforziamo il nostro impegno a rendere accessibili i nostri prodotti, continuando a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti con un prodotto semplice e competitivo.”

Martina Maxia, Head of Mortgages di BBVA in Italia, ha concluso: “Siamo molto soddisfatti della partnership con MutuiOnline.it. Grazie alla loro forte esperienza sui mutui digitali, sono per noi il partner ideale per competere nel mercato dei mutui.”