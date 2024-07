Le 5 città dove conviene investire nel Mattone

Conviene ancora investire nel mattone e dove?

L’investimento immobiliare rimane una scelta valida per molti italiani. Nel 2023, secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il 19,5% delle compravendite è stato effettuato a scopo di investimento. Nelle grandi città, questa percentuale sale al 28,6%, con i bilocali che rappresentano la tipologia più acquistata (34,8%).

Le principali città dove conviene investire:

Milano

Milano continua ad essere la città preferita dagli investitori, grazie ai significativi interventi di riqualificazione urbana. Le aree che beneficeranno maggiormente dai progetti di scalo Farini e Porta Romana includono i quartieri di Bovisa, Maciachini e via Farini. Anche le zone periferiche come Corso Lodi, legate ai progetti per le Olimpiadi, mostrano un potenziale di crescita non ancora del tutto espresso.

Roma

A Roma, i quartieri centrali e turistici restano molto ambiti, nonostante i prezzi elevati. Pietralata, con il progetto del Rome Technopole, la vicinanza all’università “La Sapienza” e il nuovo stadio della Roma, è un’area con forti potenzialità di riqualificazione e attrazione per gli investitori.

Napoli

Napoli ha visto una corsa agli investimenti turistico-ricettivi grazie all’aumento dei flussi turistici. Il quartiere di San Giovanni a Teduccio, con lo sviluppo del polo universitario e la riqualificazione del lungomare, è un esempio perfetto delle opportunità presenti.

Bologna

A Bologna, le aree di San Donato-San Donnino e Bolognina sono di grande interesse, grazie alla presenza di importanti facoltà universitarie e al progetto della “Silicon Valley Emiliana”. La riqualificazione delle ex Caserme Sani e Officine Casaralta promette un miglioramento significativo dell’area.

Torino

A Torino, il quartiere Lingotto continua ad attrarre investitori. L’apertura del palazzo della “Regione Piemonte” e il progetto della “Città della Salute” stanno incrementando l’interesse per spazi destinati alla ristorazione, supermercati e residenze.

Rivalutazione Attesa dei Prezzi per i Prossimi 3 Anni

Milano : +5%

: +5% Roma : +3%

: +3% Napoli : +5%

: +5% Bologna : +3%

: +3% Torino: +3%

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Questo articolo, basato sui dati dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, offre una panoramica completa delle opportunità di investimento immobiliare nelle principali città italiane e le previsioni di rivalutazione dei prezzi nei prossimi tre anni.