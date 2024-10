Deposito Flessibile di Banca CF+: rendimento e adattabilità a portata dei giovani risparmiatori

I piccoli risparmiatori sono sempre attenti a cogliere le migliori opportunità disponibili sul mercato per far crescere il proprio capitale, limitando il più possibile i rischi. Uno degli strumenti più adatti a tale scopo è senz’altro il conto deposito; non a caso, questa tipologia di prodotto continua a registrare una forte domanda da parte del pubblico retail.

Tuttavia, nel caso dei tradizionali conti deposito, soprattutto quelli vincolati, i risparmiatori devono spesso scontrarsi con ostacoli di varia natura. Ad esempio, l’obbligo di investire una soglia minima, oppure di mantenere il capitale bloccato per un certo periodo di tempo.

Sulla base di questi presupposti, Banca CF+ ha deciso di arricchire la propria offerta con il nuovo Deposito Flessibile: un prodotto semplice, immediato e digitale, che permette di gestire i propri fondi con meno limitazioni rispetto a un conto deposito classico.

Cos’è e a chi si rivolge il Deposito Flessibile di Banca CF+

In generale, un conto deposito è un prodotto finanziario che consente di ottenere un rendimento depositando temporaneamente una somma di denaro e ricevendo in cambio degli interessi. Questo strumento offre un’operatività ridotta rispetto a un conto corrente e rappresenta una delle più semplici forme di investimento a breve termine.

Rispetto ad un conto deposito tradizionale, il Deposito Flessibile di Banca CF+ offre il grande vantaggio della flessibilità. I risparmiatori, infatti, possono depositare i propri risparmi senza alcuna soglia minima e all’occorrenza smobilitare i fondi con un preavviso di soli 32 giorni, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Queste caratteristiche lo rendono uno strumento adatto a tutti, compresi i più giovani, che tendenzialmente non hanno a disposizione grandi somme e preferiscono recuperare la propria liquidità in tempi brevi.

Gli altri punti di forza del Deposito Flessibile di Banca CF+

Oltre all’estrema flessibilità, il Deposito Flessibile di Banca CF+ offre un rendimento altamente competitivo, con un tasso promozionale del 3,50% applicato fino al 31 dicembre 2024, per chi ne richiede l’apertura entro il 31 ottobre.

Un ritorno interessante alla luce delle condizioni di mercato attuali e dei previsti tagli dei tassi da parte della Bce. La normalizzazione della politica monetaria, infatti, dovrebbe portare con sé una riduzione dei rendimenti di strumenti alternativi a basso a rischio, come i titoli di Stato di nuova emissione.

In ogni caso, il Deposito Flessibile di Banca CF+ garantisce un tasso base fisso minimo dell’1%.

Un altro grande punto di forza del nuovo deposito è la sua sicurezza. Si tratta infatti di un prodotto tutelato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che protegge i risparmiatori, nei casi previsti dalla legge, fino a un massimo di 100.000 euro.

Infine, per poter usufruire del Deposito Flessibile è sufficiente essere titolare di un Conto Deposito Banca CF+. Il conto deposito può essere aperto e gestito completamente online e il processo non è subordinato all’apertura di un nuovo conto corrente. Il tutto, senza costi di attivazione o chiusura e con i classici vantaggi derivanti dall’assenza di filiali.

In definitiva, il Deposito Flessibile di Banca CF+ è uno strumento duttile, veloce e remunerativo, che strizza l’occhio ai Millennials e alla GenZ, permettendo anche ai più giovani di far fruttare i propri risparmi in maniera pratica e sicura.

Per scoprire tutti gli altri vantaggi del nuovo conto e come usufruirne, clicca qui.