“ll valore dell’assicurazione 2024”: protezione, longevità e long term care i temi dell’evento del 10 ottobre

Nella suggestiva cornice della Terrazza Sace a Milano, il 10 ottobre 2024 avrà luogo la seconda edizione de “Il valore dell’assicurazione”, evento organizzato da Wall Street Italia e condotto dal direttore Leopoldo Gasbarro.

Durante l’evento, verrà indagato il ruolo cruciale dell’assicurazione come strumento di protezione e investimento, elementi fondamentali per leggere, interpretare e costruire il futuro.

L’assicurazione come tema d’investimento: i temi dell’evento

Attraverso la partecipazione di esperti del settore e testimonianze dirette, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le dinamiche sociali, economiche e finanziarie che stanno plasmando il nostro mondo.

La finalità dell’evento è quella di sensibilizzare e informare il pubblico sull’importanza dell’assicurazione come strumento integrato di protezione e investimento, in un contesto in cui i cambiamenti demografici, economici e sociali rendono sempre più cruciale la capacità di pianificare il futuro.

Attraverso un’analisi approfondita dei temi legati alla protezione, alla longevity e alla long term care, si intende offrire spunti concreti per comprendere come le soluzioni assicurative possano rappresentare un pilastro fondamentale per garantire stabilità e serenità finanziaria, non solo per le imprese ma anche per i singoli individui e le famiglie.

I partner de “Il Valore dell’Assicurazione”

L’evento si svolgerà in collaborazione con partner di rilievo come SACE, Generali e Banco BPM, protagonisti del panorama assicurativo e finanziario.

SACE contribuisce attraverso soluzioni di protezione e supporto finanziario per le imprese italiane, mentre Generali, leader nelle assicurazioni, si distingue per il suo impegno a tutelare privati e aziende.

Banco BPM, una delle principali banche italiane, offre un ampio ventaglio di servizi finanziari, puntando su credito e investimenti per sostenere imprese e famiglie.

La loro collaborazione garantisce un confronto ricco di spunti su tematiche fondamentali come protezione, longevità e long term care, favorendo il dialogo tra pubblico e privato.