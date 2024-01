Rent2Cash, arriva la startup che anticipa per tre anni l’affitto ai proprietari

Rent2Cash, la prima startup italiana a introdurre un servizio di “rental advance”, si prepara a fare il suo ingresso sul mercato, con l’obiettivo di trasformare radicalmente il panorama degli affitti immobiliari. Fondata nel gennaio 2023 da Yilang Chen e Gianluca Fioranelli (nella foto), imprenditori con un’esperienza nel settore della consulenza, l’iniziativa è programmata per essere lanciata in Italia nel secondo trimestre del 2024, ma ha già ricevuto una valutazione premoney di 4 milioni di euro e una raccolta equity di circa 700 mila euro. Fra gli investitori, c’è anche Finanza.tech, società quotata a Piazza Affari.

Al centro della proposta di Rent2Cash c’è un algoritmo, sviluppato internamente e che gioca un ruolo chiave nella valutazione della fattibilità per ogni singola richiesta. L’obiettivo della startup è quello di anticipare fino a tre anni di affitto ai proprietari, trasformando le proprietà immobiliari in liquidità finanziaria immediatamente disponibile. Inoltre, Rent2Cash si occupa anche della gestione del rapporto con gli inquilini.

Come lavora la start up

L’azienda gestisce integralmente il rapporto con gli affittuari a nome dei proprietari, fornendo una protezione essenziale contro insolvenze e disdette anticipate. Come spiega la società, si tratta di un approccio che non solo rende “il processo di affitto più efficiente, ma anche privo di rischi per i proprietari”. Un modello che in Italia non era ancora presente e che porterà una boccata d’aria fresca, sia nel mondo del settore finanziario sia quello immobiliare.

Inoltre, la sua flessibilità consente l’applicazione a tutti gli immobili, inclusi quelli già affittati. La sua efficacia si manifesta nel sollevare i proprietari da tutte le incombenze legate all’incasso delle mensilità, oltre a gestire con successo la ricerca di un nuovo inquilino in caso di disdetta o l’avvio di procedure per la liberazione dell’immobile quando necessario.

Rent2Cash non si limita ai soli immobili vuoti; se l’immobile è sfitto, la startup può occuparsi della selezione di un nuovo inquilino basandosi su parametri di elevata affidabilità. Gli imprenditori sottolineano che il modello può essere applicato a tutti gli immobili, compresi quelli già affittati, alleviando i proprietari da tutte le responsabilità relative all’incasso delle mensilità.

Inoltre, offre supporto nella ricerca di un nuovo inquilino in caso di disdetta e gestisce le procedure di liberazione dell’immobile quando necessario. Il modello Rent2Cash si propone quindi come una soluzione completa per semplificare e ottimizzare la gestione degli affitti immobiliari.

Come funziona l’algoritmo VAULT

A determinare l’importo dell’anticipo è l’algoritmo denominato VAULT, che analizza in modo completo fino a 50 criteri, valutando la situazione dell’immobile, del contratto di locazione, del proprietario e dell’affittuario. Questi criteri includono la posizione e la condizione della casa in affitto, la storia e la solidità finanziaria dell’inquilino, nonché le specificità del contratto di locazione.

Grazie all’algoritmo, Rent2Cash è in grado di condurre valutazioni precise e personalizzate, eliminando burocrazia e minimizzando la necessità di inviare documentazione cartacea. L’utente può agevolmente registrarsi sul portale della start up compilando online il form di richiesta e caricando direttamente i documenti essenziali. Da quel momento in poi, tutte le responsabilità finanziarie relative all’immobile saranno trasferite a Rent2Cash, che si occuperà in modo completo della gestione del rapporto con l’inquilino. Tutto digitale quindi, così da rendere più semplice ed efficiente l’esperienza di utilizzare Rent2Cash e permettendo agli utenti di affidarsi completamente alla piattaforma per le loro esigenze finanziarie immobiliari.

Il lancio previsto per aprile 2024

Secondo quanto anticipato dai due fondatori Yilang Chen e Gianluca Fioranelli, la startup verrà lanciata in aprile. “L’obiettivo è quello di chiudere 20mila contratti entro la fine del 2028 – affermano i due imprenditori – Dopo la fase uno, che è quella del debutto, del consolidamento del rapporto coi proprietari e della gestione degli affitti, in prospettiva lavoreremo anche per realizzare un nuovo step, ovvero quello della gestione degli immobili anche sotto il profilo della manutenzione e della gestione dell’asset a tutto tondo”.

Dopo aver completato la fase iniziale con una raccolta di fondi di circa 700mila euro, Rent2Cash sta già pianificando un nuovo round pre-seed. Questa nuova fase prevede una raccolta di risorse mista tra equity e debito, mirando a fornire alla società le risorse necessarie per acquisire i primi contratti. Il nuovo round è previsto per aprile e sarà cruciale per il successo e la crescita continua della startup nel settore degli affitti immobiliari innovativi.