Immobiliare, il mercato del lusso tiene: Roma e Milano a confronto

Il mercato immobiliare di lusso in Italia non perde smalto. Anzi, nella prima parte dell’anno ha mostrato una buona tenuta, nonostante il calo generale delle compravendite, che ha avuto impatti minimi o nulli sui prezzi a causa della forte rigidità dell’offerta. Questo è quanto riportato nel Market Insight Milano/Roma per il primo semestre del 2024, realizzato da Engel & Völkers con il supporto di Nomisma.

In un mercato caratterizzato da un generale rallentamento, il comparto del lusso continua a tenere a livello nazionale e nella città di Milano, che risulta attrattiva anche per una clientela straniera a causa della sua forte internazionalizzazione; ma anche a Roma il mercato degli immobili di lusso è attivo, sostenuta dalle case con grandi spazi esterni e grazie anche all’arrivo del Giubileo 2025.

A Milano tiene il mercato del pregio, prezzi fino a 24mila euro al metro quadro

“In un mercato caratterizzato da un generale rallentamento, il comparto del pregio continua a tenere a livello nazionale e nella città di Milano, che risulta attrattiva anche per una clientela straniera a causa della sua forte internazionalizzazione”, ha dichiarato Muhannad Al Salhi, Ceo di Engel & Völkers Italia.

Nel bilancio del 2023, il mercato residenziale di Milano ha subito una battuta d’arresto, con 24.832 compravendite rispetto alle oltre 28mila del 2022, segnando un -13,2%. Questa flessione si inserisce in un contesto di contrazione più ampio del mercato immobiliare italiano, che nell’anno ha registrato un calo complessivo del 9,7%.

Nel mercato immobiliare di lusso, la flessione delle compravendite non ha influenzato i prezzi medi, che nel primo semestre del 2024 sono rimasti stabili in tutte le zone, grazie alla rigidità dell’offerta. Tra le aree più richieste figurano quelle oggetto di interventi di riqualificazione urbana, soprattutto se ben collegate al centro.

Quanto costa una casa di pregio a Milano

Per quanto riguarda i prezzi, il mercato si conferma stabile, con una notevole variazione tra le diverse zone. Nel Quadrilatero, le proprietà ristrutturate di nuova costruzione raggiungono i 24mila euro al metro quadro, mentre nella zona Ovest (Gambara-Bande Nere e San Siro) si registrano prezzi minimi di 4.200 euro al metro quadro. Altri quartieri di pregio, come Brera e Castello-Foro Buonaparte, raggiungono i 21mila euro al metro quadro, mentre San Babila e Cordusio mantengono valori tra i 18 e i 19mila euro al metro quadro.

Anche la zona Ovest mostra una certa dinamicità, con Sempione-Arco della Pace-Chinatown e Vercelli-Washington che toccano i 10mila euro al metro quadro, mentre City Life resta fuori scala, con quotazioni fino a 15mila euro al metro quadro. Nella zona Est, i valori oscillano tra i 4.500 euro al metro quadro a Città Studi e i 9.600 euro a Porta Venezia, Indipendenza e Cinque Giornate.

La zona Nord presenta una forte diversificazione: i prezzi raggiungono i 19.900 euro al metro quadro a Porta Nuova e i 13mila euro a Garibaldi-Moscova-Arena, mentre le aree di Centrale-Loreto e Isola-Gioia-Maggiolina si attestano tra i 5.250 e i 7.200 euro al metro quadro. Infine, nella Zona Sud, i prezzi variano tra i 6.250 euro al metro quadro di Medaglie d’Oro-Lodi e gli 11.250 euro di Porta Romana-Crocetta-Quadronno.

…e a Roma?

Il mercato residenziale di Roma ha subito una contrazione significativa, con 34.342 compravendite rispetto alle 40.103 del 2022, segnando un calo del 14,4%. Anche nel primo trimestre del 2024 si è osservato un calo, seppur più contenuto, con una riduzione del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in linea con il calo nazionale del 7,2%.

Nonostante ciò, il mercato è vivo e si è mantenuto su buoni livelli, specialmente nelle zone centrali, dove gli acquisti per investimento e gli immobili di pregio con spazi esterni hanno continuato ad attrarre acquirenti. Tra i fattori più apprezzati dagli acquirenti, spazi esterni e posti auto, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa, sono sempre più richiesti, come anche edifici con una buona efficienza energetica e con metrature più ampie del normale.

Quanto costa una casa di pregio a Roma

Nel Centro Storico di Roma, i prezzi medi degli immobili variano notevolmente in base alla localizzazione, allo stato di manutenzione e alla vicinanza ai principali punti di interesse storico, paesaggistico e istituzionale. Nella zona Prati-Vaticano, i prezzi medi per le abitazioni ristrutturate oscillano tra i 4.200 e i 7mila euro al metro quadro, con tempi di vendita compresi tra i 2 e i 7 mesi. Nella zona Nord, i prezzi restano stabili rispetto al semestre precedente, con l’eccezione di Talenti-Monte Sacro, che mostra una crescita, e dei Parioli, dove si registra una lieve flessione. In questa zona, le quotazioni vanno dai 2.700 euro al metro quadro nel quartiere Trionfale ai 7.200 euro al metro quadro ai Parioli per le abitazioni ristrutturate, con uno sconto medio tra il 7% e il 13% e tempi di vendita tra i 2 e gli 8 mesi.

Nella zona Ovest, i prezzi rimangono stabili su base semestrale. Le abitazioni ristrutturate registrano valori compresi tra 2.700 e 4.100 euro al metro quadro, con sconti medi tra il 5% e il 7% e tempi di vendita tra i 3 e i 7 mesi. Nella zona Sud, si osserva un aumento dei prezzi medi delle abitazioni ristrutturate a Torrino, Laurentino e San Giovanni, con un range di prezzi che varia tra 2.400 e 5.800 euro al metro quadro. Lo sconto medio è compreso tra il 4% e il 10%, e i tempi di vendita tra 1 e 8 mesi.

Infine, nella zona Est, i prezzi delle abitazioni ristrutturate sono in crescita, oscillando tra 2.500 e 3.500 euro al metro quadro. Gli sconti medi si collocano tra il 5% e il 15%, mentre i tempi di vendita variano da 1 a 5 mesi.