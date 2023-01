Bonus cultura 2023, come funziona e come richiederlo

In cosa consiste il bonus cultura 2023 e come viene erogato?

La misura, in sintesi, è un contributo dell’importo di 500 euro, che viene erogato ai giovani al compimento dei diciotto anni.

Può essere speso nell’ambito della cultura e dell’istruzione. Nel corso del 2023 ne possono beneficiare quanti sono nati nel 2004.

Il bonus cultura, nel corso del 2024, verrà sostituito dalla Carta Cultura Giovani e dalla Carta del Merito, che sono state introdotte attraverso l’ultima Legge di Bilancio.

Le domande per il bonus cultura 2023 possono essere presentate nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 31 ottobre 2023.

Bonus cultura 2023, come richiederlo

I ragazzi nati nel 2004, per poter richiedere il bonus cultura devono necessariamente iscriversi sul sito 18app utilizzando lo Spid o la Cie.

È necessario sottolineare e ribadire che non ci sono altri metodi per poter accedere all’agevolazione e poterla richiedere.

L’accesso alla misura non è condizionato a particolari logiche di reddito e viene concesso a tutti gli studenti che sono nati nel corso del 2004.

L’importo, che viene erogato attraverso questa misura, può essere speso in qualsiasi negozio fisico, purché rientri tra quelli che sono convenzionati direttamente con 18app. Il contributo può essere utilizzato unicamente dal titolare: non può essere convertito in denaro o essere ceduto ad una terza persona.

I 500 euro messi a disposizione del bonus cultura possono essere spesi per acquistare i seguenti prodotti:

libri;

riviste;

abbonamenti a quotidiani cartacei o digitali;

editoria audiovisiva;

accessi a cinema, teatri, concerti e a eventi culturali in genere.

Grazie al bonus cultura è anche possibile comprare corsi artistici e quelli di lingue straniere.

I beni esclusi dal Bonus Cultura

Alcuni beni sono completamente ed interamente esclusi dal bonus cultura.

Tra questi vi rientrano gli abbonamenti alle piattaforme streaming, l’acquisto di materiale che in qualsiasi modo o natura inciti a qualsiasi forma di violenza.

Non è nemmeno possibile acquistare materiale pornografico, personal computer, smartphone e tablet.

Come abbiamo accennato in precedenza il bonus cultura non può essere ceduto ad una terza persona, perché è nominativo.

Non è possibile, nemmeno, comprare più volte lo stesso prodotto: in estrema sintesi non si possono acquistare due biglietti per lo stesso concerto o per lo stesso spettacolo teatrale.

Come non si può comprare due volte lo stesso Cd. Rimanendo all’interno del tetto massimo di 500 euro, non ci sono limiti di spesa.

È possibile, quindi, utilizzare tutto il bonus cultura per un solo acquisto, come ad esempio un corso di teatro.

Capitolo molto importante sono le tempistiche di spesa.

Quanti richiedono il bonus cultura entro il 31 ottobre 2023, avranno tempo fino al 30 aprile 2024 per farne uso.

Ricordiamo che quanti hanno beneficiato della misura nel corso del 2022, hanno tempo fino al 28 febbraio 2023 per utilizzarlo completamente:

in caso contrario, l’eventuale somma non spesa andrà completamente persa.

Per quanto riguarda la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito, che potranno essere richieste dal prossimo anno, non sono ancora state svelate le modalità di impiego. Per il momento si sa unicamente che le due misure entreranno in vigore dal 2024.