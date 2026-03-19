Ikea non è un semplice negozio, ma una “trappola” psicologica: esperto svela come ti convincono a comprare

Una lampada da 29 euro può sembrare un affare. Soprattutto se, pochi minuti prima, hai osservato un divano da 799 euro.

Non è solo una sensazione: è un meccanismo ben studiato, che ha un nome preciso e che influenza gran parte delle nostre decisioni quotidiane senza che ce ne accorgiamo.

Nel linguaggio della psicologia comportamentale si chiama price anchoring, ovvero ancoraggio del prezzo. Il principio è semplice: il primo prezzo che incontriamo diventa un punto di riferimento. Tutto ciò che arriva dopo viene valutato in relazione a quel valore iniziale.

Così, un oggetto da 29 euro non è più solo “29 euro”, ma diventa “molto meno di 799”. E automaticamente sembra conveniente, anche se magari, fuori da quel contesto, non lo considereremmo un affare.

È un processo mentale rapido, quasi automatico. Non richiede calcoli complessi: il cervello confronta e decide. E lo fa in pochi secondi.

IKEA: un percorso costruito nei dettagli

Chiunque abbia visitato un punto vendita IKEA ha sperimentato quel percorso obbligato, fatto di stanze campione, corridoi guidati e scorci studiati. Non è un caso. L’intero ambiente è progettato per accompagnare il cliente in un viaggio preciso.

Si entra e si viene subito esposti a prodotti di fascia medio-alta: cucine complete, soggiorni arredati, soluzioni “chiavi in mano” con prezzi importanti. Questo crea il primo ancoraggio.

Poi, man mano che si procede, compaiono gli oggetti più piccoli: accessori, lampade, tessili, utensili. Ed è qui che scatta il confronto mentale. Dopo aver visto cifre più alte, molti articoli sembrano improvvisamente accessibili, quasi irresistibili.

È importante chiarire un punto: non si tratta di manipolazione nel senso negativo del termine. IKEA utilizza strategie di vendita note e studiate, basate su anni di ricerche nel comportamento dei consumatori.

Oltre all’ancoraggio del prezzo, entrano in gioco altre leve:

La percezione del risparmio, che si rafforza lungo tutto il percorso.

La gratificazione del fai-da-te, che dà al cliente la sensazione di avere controllo e partecipazione.

Il tempo di permanenza, che aumenta le probabilità di acquisto.

Più tempo si trascorre all’interno del negozio, più prodotti si vedono. E più aumenta la possibilità di aggiungere qualcosa al carrello.

IKEA non vende solo mobili, ma un’esperienza completa. Le stanze arredate simulano ambienti reali, permettendo di immaginare subito come potrebbe essere la propria casa.

Questo riduce l’incertezza e facilita la decisione d’acquisto. Non si compra solo un oggetto, ma un’idea già pronta, una soluzione già “testata” visivamente.

In questo contesto, il prezzo diventa solo uno degli elementi della scelta. E spesso passa in secondo piano rispetto alla percezione di utilità e coerenza con ciò che si è appena visto.

Quando il contesto cambia tutto

Capire come funziona l’ancoraggio del prezzo significa anche rendersi conto di quanto il contesto influenzi le nostre decisioni. Un prodotto non ha un valore assoluto nella nostra mente: quel valore cambia continuamente in base a ciò che lo circonda.

La stessa lampada da 29 euro, vista online senza confronti immediati, potrebbe sembrare normale o addirittura cara. Inserita invece in un percorso come quello IKEA, diventa un’occasione.

E questo vale ben oltre il mondo dell’arredamento: succede nei supermercati, negli e-commerce, nelle offerte telefoniche, perfino nei menu dei ristoranti.

Essere consapevoli di questi meccanismi non significa smettere di acquistare o diffidare di ogni strategia commerciale. Significa, piuttosto, guardare con più lucidità alle proprie scelte.