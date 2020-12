Pausa per l'oro: prossime sessioni diranno quanto sia forte area resistenza di 1.850$ (analisti)

Daniela La Cava 7 dicembre 2020 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Dopo il rimbalzo della scorsa settimana, l'oro sta prendendo una pausa riflssione e il prezzo spot del lingotto si sta stabilizzando oggi tra i 1.830 e i 1.840 dollari l'oncia. Nella sua analisi odierna, Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, sottolinea come "le prossime sessioni di trading ci diranno quanto sia forte l'area di resistenza di 1.850 dollari, che è la prima chiara barriera per ulteriori recuperi del metallo giallo. Dall'altro lato, aggiunge De Casa, gli acquirenti sembrano aver creato una zona di supporto forte tra 1.810 e 1.820 dollari, che ha supportato il recupero dei prezzi la scorsa settimana. Da notare, infine, che il selloff visto sul dollaro si è fermato, almeno per il momento, confermando che i mercati sono ora in attesa di nuovi driver direzionali.