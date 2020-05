Leonardo: Fitch conferma rating a BBB- ma tagliato l'outlook a negativo

Valeria Panigada 20 maggio 2020 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia di rating Fitch ha confermato il giudizio su Leonardo al gradino BBB-, ma ha peggiorato le prospettive, portando l’outlook a negativo dal precedente stabile. La decisione, ha spiegato Fitch, riflette il rischio che i flussi di cassa di Leonardo nei prossimi 12-24 mesi possano essere messi sotto pressione a causa del coronavirus. L'agenzia di rating prevede un miglioramento del contesto economico nel 2021 e così anche per Leonardo, ma non esclude una revisione al ribasso del giudizio nel caso in cui l'impatto del Covid sia peggiore del previsto o la ripresa sia più lenta delle attese.