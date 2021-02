Wall Street futures in forte rialzo. Focus su febbre Reddit argento e decisione Robinhood su GameStop

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2021 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Voglia di ripresa a Wall Street, dopo che tutti e tre gli indici azionari Usa hanno chiuso la settimana peggiore ma anche il mese peggiore dallo scorso ottobre. In particolare, venerdì è stata una giornata di forti sell off, che ha vistolo S&P scendere di 73,17 punti (-1,93%), a 3.714,21; il NASDAQ capitolare di -266,46 punti (-2%), a 13.070,65, e il Dow Jones Industrial crollare di 622,78 punti (-2,04%), a 29.980,56 punti. Protagonista in queste ore è il silversqueeze lanciato dal forum online Reddit, esattamente dalla sezione wallstreetbets - la stessa da cui è partita la scorsa settimana una valanga di buy che ha fatto impennare le quotazioni dei titoli più shortati dall'industria degli hedge fund. Il risultato è che il titolo GameStop è volato di oltre il 400% la scorsa settimana, portando così lo storico rally di gennaio a +1.625%. Brutta notizia per l'hedge fund Melvin Capital, tra le vittime più illustri della febbre su GameStop, che ha visto andare in fumo il 53% del suo capitale nel mese di gennaio, perdendo la sua scommessa ribassista contro il titolo. L'attacco rialzista anti scommesse short dei fondi speculativi coinvolge oggi, per l'appunto, i prezzi dell'argento, che sono volati di oltre +11% fino a toccare quota $30 per la prima volta dal 2013, ovvero in otto anni. Se il ritmo degli acquisti andrà avanti, il rally sarà stato il più forte dal boom del 13% del marzo del 2009. L'ETF iShares Silver Trust - che replica il trend dell'argento, facilmente accessibile agli investitori privati, balza di oltre +9%, dopo aver guadagnato il 6% la settimana scorsa.Si appprende intanto che l'APP Robinhood ha ridotto da 50 a 8 il numero di titoli sul cui trading ha deciso di imporre la scorsa settimana limitazioni, sulla scia del caso GameStop: si tratta di GameStop, AMC Entertainment, BlackBerry, Koss, Express, Nokia, Genius Brands International e di Naked Brand Group. Nel caso di GameStop ai potenziali interessati verrà consentito di acquistare solo un'azione e cinque contratti di opzione.Al momento, i futures sul Dow Jones avanzano di 242 punti, a 30.121; quelli sullo S&P 500 salgono dell'1.05% a 3.744 circa, mentre quelli sul Nasdaq mettono a segno un rialzo dell'1,07% a 13.051.