Opec+ raggiunge l'accordo: da agosto aumento produzione di 400.000 barili al giorno

Laura Naka Antonelli 19 luglio 2021 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

L'Opec+ , associazione formata dai paesi Opec come l'Arabia Saudita e non Opec come la Russia, ha raggiunto finalmente un accordo per aumentare l'offerta, dopo le ripetute fumate nere dovute alla disputa tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita sulla soglia di base da cui partire per stabilire i tagli all'output.In base ai termini dell'accordo, i paesi Opec e non Opec aumenteranno la loro produzione ogni mese di 400.000 barili al giorno, a partire dal mese di agosto, aumentando l'offerta globale di oil, entro la fine dell'anno, del 2%.Da segnalare che l'Opec + incide sulla produzione totale di crude nel mondo per circa il 40%.L'organizzazione rilascera così in totale 5,8 milioni di barili al giorno, entro il settembre del 2022, dei 10 milioni di tagli al giorno che aveva lanciato nella primavera del 2020 per contrastare il crollo dei prezzi scatenato dalla pandemia Covid-19.