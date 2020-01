Bce, Boe, Bank of Japan e altre banche centrali insieme per valutare sviluppo monete digitali

Laura Naka Antonelli 21 gennaio 2020 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Banche centrali fanno team per creare una moneta digitale? Troppo presto per dirlo, ma si apprende intanto che la Bce, la Bank of England, la Bank of Japan, la Swiss National bank (ovvero banca centrale della Svizzera), la Bank of Canada e la Riksbank, ovvero la banca centrale svedese, hanno dato vita a un gruppo, insieme alla BRI (Banca dei Regolamenti internazionale), al fine di valutare la possibilità di creare monete digitali.La notizia è arrivata attraverso un comunicato della Banca centrale europea. Il gruppo sarà guidato da Benoit Coeure, ex esponente del Consiglio direttivo della Bce.All'inizio di gennaio, la presidente della Bce Christine Lagarde aveva manifestato il desiderio di "sviluppare valute digitali, senza scoraggiare iniziative private". Le banche centrali che aderiscono al gruppo stanno dunque considerando l'opzione- come ha annunciato in via ufficiale la stessa Bank of England - di un utilizzo potenziale delle cosiddette CBDC, ovvero central bank digital currencies (per l'appunto, monete digitali delle banche centrali).