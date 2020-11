Wall Street oggi chiusa per festività, domani scambi solo per mezza giornata

Valeria Panigada 26 novembre 2020 - 12:49

Battenti chiusi per Wall Street. Oggi la Borsa di New York rimarrà chiusa per festività, in occasione del Giorno del Ringraziamento, e riaprirà domani ma solo per mezza giornata. In vista del lungo weekend festivo, ieri i listini americani hanno chiuso fiacchi, con prese di profitto su energetici e materials e un ritorno degli acquisti sul comparto tecnologico. Non a caso il Nasdaq è stato l’unico dei tre indici principali a chiudere in territorio positivo. Intanto la Federal Reserve ha pubblicato i verbali dell'ultima riunione, in cui si legge che è pronta a fornire ulteriori misure accomodanti, se necessario, e ad effettuare aggiustamenti sui propri acquisti di Treasuries. Il QE dovrebbe essere interrotto poco prima di iniziare ad aumentare i tassi di interesse, i quali, stando ai Dot Plot, dovrebbero rimanere dove sono almeno fino al 2023.