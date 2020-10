Vaccino anti-Covid: Moderna punta ad avere approvazione a dicembre

Valeria Panigada 20 ottobre 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo biotech americano Moderna punta ad avere l'approvazione ad uso emergenza del suo candidato vaccino contro il Covid-19 entro la fine dell'anno. Lo avrebbe dichiarato l'amministratore delegato Stéphane Bancel, nel corso della conferenza annuale Tech Live del Wall Street Journal. Secondo Bacel, il governo federale potrebbe autorizzare l'uso in emergenza del vaccino sperimentale dell'azienda a dicembre, se i risultati provvisori dello studio clinico saranno positivi a novembre. Per il più ampio via libera da parte del governo invece si dovrebbe aspettare a inizio 2021.Moderna, con sede nel Massachusetts, sta sviluppando uno dei principali candidati vaccini anti-Covid. Anche Pfizer e BioNTech stanno studiando congiuntamente un potenziale vaccino. Sono state invece sospese le sperimentazioni per altri due vaccini, quello di Johnson & Johnson e AstraZeneca, dopo l'insorgere di alcune reazioni avverse.