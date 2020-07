Vaccino Covid: rally di Moderna nel pre-market di Wall Street, al via studio di Fase 3

Valeria Panigada 27 luglio 2020 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Attenzione oggi al titolo Moderna Inc a Wall Street, che potrebbe partire con slancio. Nella sessione pe-market il titolo della società biotecnologica segna un balzo in avanti di oltre il 10%. A scaldare gli scambi è la speranza di progressi nel vaccino contro il Covid-19. Moderna ha infatti annunciato il via dello studio di Fase 3 per il suo vaccino sperimentale. La società, inoltre, ha fatto sapere che riceverà un finanziamento aggiuntivo fino a 472 milioni di dollari per la sperimentazione del suo candidato al vaccino dall'Autorità di ricerca e sviluppo biomedica avanzata (Biomedical Advanced Research and Development Authority). Moderna aveva precedentemente annunciato di aver ricevuto 483 milioni in finanziamenti federali per sostenere lo sviluppo clinico del vaccino.