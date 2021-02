Trading selvaggio Reddit: CME alza margini sull'argento del 18% dopo boom prezzi

Laura Naka Antonelli 2 febbraio 2021 - 06:53

MILANO (Finanza.com)

A seguito del boom dei prezzi scatenato ancora una volta dagli investitori retail di Reddit, il Chicago Mercantile Exchange (CME Group) ha aumentato le richieste sui margini dei futures sull'argento da $14.000 per contratto a $16.500, in rialzo del 17.8%.L'aumento sarà operativo a partire dalla giornata di oggi.Ieri la cosiddetta armata di Reddit ha riversato una valanga di buy sull'argento, al punto da far volare le quotazioni fino a $30 l’oncia, livello che non si vedeva in otto anni, ovvero dal 2013.In particolare, sulla scia di un vero e proprio #silversqueeze, i i prezzi sono balzati fino a $30,10, schizzando dell'11% circa e portando l'incasso totale a +19% in appena tre sedute.I futures hanno poi rallentato la corsa, e ora scendono del 2,5% circa, attorno a $28,6 l'oncia.