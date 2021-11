Meme stock: Bed Bath & Beyond schizza di oltre +90% dopo annuncio su piano buyback

Laura Naka Antonelli 3 novembre 2021 - 06:43

MILANO (Finanza.com)

Boom per le quotazioni della meme stock americana Bed Bath & Beyond (BBBY), che sono volate nelle contrattazioni afterhours di Wall Street fino a +91%, dopo che la società proprietaria di catene di negozi di articoli per la casa ha annunciato l'accelerazione del proprio piano di buyback, lanciando contestualmente un nuovo marketplace digitale per gli articoli prodotti da terze parti.La società ha reso noto di prevedere il completamento del suo piano di riacquisto di azioni da $1 miliardo entro la fine del suo anno fiscale, stabilita a febbraio, due anni prima di quanto precedentemente anticipato.Rimangono $400 milioni di azioni da riacquistare, in base al programma. Il titolo ora balza di oltre il 67% a 28 dollari circa.Così come GameStop e AMC Entertainment, Bed Bath & Beyond si è guadagnata l'appellativo di meme stock in quanto azione presa d'assalto dalla febbre di buy e successivi episodi di elevata volatilità scatenati dalla comunità dei trader amatoriali.