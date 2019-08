Macy's: tonfo del titolo a Wall Street dopo taglio stima sugli utili

Valeria Panigada 14 agosto 2019 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Macy's a Wall Street. L'azione del gruppo Usa dei grandi magazzini segna un calo di oltre 15 punti percentuali a 16,40 dollari. A scatenare le vendite è la revisione al ribasso dell'outlook dopo dati trimestrali deludenti. Nei tre mesi fino al 3 agosto, Macy's ha realizzato utili attribuibili ai soci di 86 milioni di dollari, o 28 centesimi ad azione, contro i 166 milioni, o 53 centesimi ad azione, dello stesso periodo del 2018. Escluse le voci straordinarie, gli utili per azione sono scesi a 28 da 70 centesimi, ben sotto i 46 centesimi previsti dagli analisti. I ricavi sono diminuiti a 5,546 miliardi da 5,572 miliardi, centrando il consenso.Alla luce di questa performance, Macy's ha tagliato di 20 centesimi ad azione le previsioni sugli utili annuali. Escluse le voci straordinarie, l'utile adjusted è atteso tra i 2,85 e i 3,05 dollari e non più nel range 3,05-3,25 dollari per azione. Confermata invece la stima sui ricavi, che dovrebbero rimanere pressoché stabili rispetto all'esercizio precedente.