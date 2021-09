Inflazione Usa, per Powell (Fed) fiammata dovuta a strozzature offerta. Ma tornerà vicino target

Laura Naka Antonelli 23 settembre 2021 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Jerome Powell, presidente della Fed, ritiene che l'inflazione degli Stati Uniti sia elevata e che probabilmente rimarrà tale per mesi, prima di moderare il passo."I problemi che hanno colpito l'offerta si stanno confermando più forti e duraturi di quanto anticipato".Ma queste strozzature nella catena di approviggionamento, ssecondo Powell, -provocate a suo avviso dagli effetti della pandemia Covid-19, con l'offerta che non è riuscita ad adeguarsi prontamente alla ripresa della domanda - si smorzeranno, consentendo al tasso di inflazione Usa di tornare verso l'obiettivo della Fed, pari al 2%."Le indicazioni sulle aspettative sull'inflazione di più lungo termine sono ancora in linea con gli obiettivi di più lungo periodo", ha detto il timoniere della banca centrale Usa.