GameStop: i nuovi ceo e cfo sono ex Amazon, società annuncia bilancio e vendita azioni. Titolo +1.500% ytd

Laura Naka Antonelli 10 giugno 2021 - 12:42

Titolo GameStop in calo fino a -7% circa in pre-mercato nonostante la società di retail di videogiochi abbia annunciato di aver nominato l'ex dirigente di Amazon, Matt Furlong, alla posizione di amministratore delegato. GameStop ha scelto anche un altro ex dirigente di Amazon, Mike Recupero, per la carica di direttore finanziario.Nelle contrattazioni dell'afterhours di ieri, le quotazioni di GameStop, meme stock protagonista della raffica di buy dei trader amatoriali di Reddit - che ha fatto parlare di sé soprattutto a inizio anno - sono crollate fino a -12%.La novità, oltre alla nomina, è arrivata anche con la pubblicazione dei risultati di bilancio del suo primo trimestre fiscale, che hanno messo in evidenza un aumento delle vendite del 25%.GameStop ha concluso il trimestre terminato il 1° maggio scorso con una perdita netta che si è ridotta a $66,8 milioni, o $1,01 per azione, rispetto alla perdita di $165,7 milioni, o di $2,57 per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. Escluse le voci di bilancio straordinarie, il passivo per azione è stato di 45 centesimi, inferiore agli 84 centesimi per azione stimati dagli analisti.Anche il fatturato ha battuto le attese, attestandosi a $1,28 miliardi, rispetto agli $1,16 miliardi previsti dal consensus.GameStop ha anche comunicato di aver depositato presso la Sec un prospetto per procedere alla vendita fino a 5 milioni di titoli.I fondi che raccoglierà, ha precisato, saranno utilizzati per scopi societari, per investire in iniziative di crescita e per rafforzare il suo bilancio.Da segnalare che il titolo GameStop (GME) è in rialzo di ben 1.506% dall'inizio dell'anno: ha oscillato tra il minimo in 52 settimane di $3,77 al massimo in 52 settimane di $483. L'azione ha chiuso la sessione di mercoledì a $302,56, in corrispondenza di una capitalizzazione di mercato totale di $21,41 miliardi.