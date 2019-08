G7 Biarritz, Trump: 'Cina ci ha chiamati per tornare a trattare'. Futures Dow Jones +200 punti

Laura Naka Antonelli 26 agosto 2019 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

I futures sull'indice Dow Jones stanno balzando di oltre 200 punti, dopo le dichiarazioni decisamente più concilianti che il presidente americano ha rilasciato al G7 di Biarritz, in Francia.Trump ha annunciato che Stati Uniti e Cina "inizieranno a trattare molto seriamente" la questione della guerra commerciale, dopo che le tensioni si sono intensificate, a seguito degli annunci delle ultime ore, arrivati sia da Pechino che via Twitter dal presidente Usa."La scorsa notte la Cina ha contattato i nostri funzionari che si occupano del commercio proponendo 'Torniamo al tavolo (delle trattative) - ha detto Trump - Credo che vogliano fare qualcosa. D'altronde, continuano stanno accusando danni molto alti e, allo stesso tempo, capiscono che questa è la cosa giusta da fare (contattare gli Usa per il dialogo). E io ho grande rispetto per questo. Si tratta di uno sviluppo molto positivo per il mondo".Lo scorso venerdì, la Cina ha annunciato un piano volto ad aumentare dal 5% al 10% le tariffe imposte su $75 miliardi di beni importati dagli Stati Uniti. Gli aumenti scatteranno tra il 1° settembre e il 15 dicembre.Immediata la risposta di Trump, arrivata come di consueto via Twitter. Il presidente americano ha risposto che, a questo punto, l'America sferrerà un nuovo schiaffo commerciale contro la Cina, aumentando i dazi imposti su $250 miliardi di prodotti importati dagli Usa dal 25% al 30%. Non solo. Trump farà salire le tariffe anche su $300 miliardi di altri beni cinesi dal 10% al 15%.La guerra commerciale è protagonista indiscussa dei colloqui che si sono svolti tra i Sette big del mondo, in occasione del G7 di Biarritz in Francia: nelle ultime ore Trump è andato oltre, minacciando di dichiarare la guerra commerciale contro la Cina una emergenza nazionale.Ma ora, dopo la presunta telefonata delle autorità cinesi, si apre di nuovo lo spiraglio delle trattative.Capire le mosse di Trump non è un compito facile, se si considera che poco prima, sempre al G7 di Biarritz, aveva detto di essersi pentito di non aver alzato di più i dazi contro i prodotti cinesi.Wall Street ha perso più del 2% nella sessione dello scorso venerdì. Su base settimanale, inoltre, il Dow Jones ha ceduto -1% e lo S&P 500 e il Nasdaq Composite sono arretrati rispettivamente di -1,4% e -1,8%.Tutti gli indici hanno chiuso la settimana in territorio negativo per la quarta settimana consecutiva, confermando la fase ribassista più lunga dal mese di maggio.