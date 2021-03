Fidelity Investments pronta a lanciare un proprio ETF sul Bitcoin, attende verdetto Sec

Laura Naka Antonelli 25 marzo 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Fidelity Investments si sta preparando a lanciare un suo proprio ETF sui Bitcoin, nell'ambito di un piano volto a cementare la sua presenza nel mercato degli asset digitali. FD Funds Management, sussidiaria di Fidelity, ha comunicato il piano, volto a finanziariare un ETF che si chiamerà Wise Origin Bitcoin Trust.Il fondo replicherà la performance del Bitcoin attraverso il Fidelity Bitcoin Index, un indice che il colosso degli investimenti ha creato per monitorare il prezzo della criptovaluta numero uno al mondo.Fidelity ha confermato di aver depositato il prospetto contenente la richiesta presso la Sec, puntualizzando di non poter aggiungere altro, stando a quanto riporta Bloomberg, a causa della natura preliminare dell'iter.Bisognerà vedere a questo punto se la Sec darà la sua approvazione, visto che finora l'autorità di Borsa non ha mai dato il via libera a nessuna società intenzionata a lanciare un ETF sul Bitcoin, motivando la sua decisione con il fatto che il mercato non sarebbe ancora maturo ad accogliere una innovazione del genere.