Fed lascia tassi invariati attorno allo zero, Powell frena ancora speculazioni tapering

Laura Naka Antonelli 29 luglio 2021 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Come da attese, la Federal Reserve di Jerome Powell ha lasciato i tassi sui fed funds invariati nel range compreso tra lo zero e lo 0,25%. Powell ha tentato nuovamente di frenare le speculazioni su un imminente tapering del QE: "Il nostro approccio - ha detto - è essere il più possibile trasparenti. Non abbiamo raggiunto ancora quella situazione caratterizzata da ulteriori progressi significativi. Riteniamo di avere ancora un po' di strada da fare per arrivarci". Per progressi significativi ulteriori si intendono progressi nell'occupazione e nell'inflazione che, evidentemente, non sono ancora tali secondo la Fed da avallare l'avvio del tapering.