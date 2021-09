Fed: da dot plot Fomc emergono stime per sette rialzi dei tassi entro il 2024

Laura Naka Antonelli 23 settembre 2021 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

Dal dot plot del Fomc pubblicato ieri in concomitanza con l'annuncio della decisione sui tassi sui fed funds Usa (lasciati invariati nel range compreso tra lo zero e lo 0,25%, come da attese), emerge che gli esponenti della Commissione prevedono che, entro la fine del 2024, i tassi saranno stati alzati sei-sette volte.Dal nuovo dot plot - il documento che raccoglie le previsioni sui tassi dei 18 membri del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed - risulta che ora la commissione è divisa su un rialzo dei tassi già nel 2022, con 9 esponenti contrari e 9 favorevoli almeno a una stretta monetaria.Per la fine del 2023, si prevedono dai tre ai quattro rialzi dei tassi, entro la fine del 2024 se ne stimano tra i sei e i sette.