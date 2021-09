Fed, Powell: target inflazione centrato, ancora no obiettivo occupazione Usa

Laura Naka Antonelli 23 settembre 2021 - 07:23

La Fed si sta avvicinando a centrare il suo obiettivo di confermare "ulteriori progressi significativi" sia sull'inflazione e sull'occupazione Usa. E' quanto ha detto Jerome Powell, nella conferenza stampa successiva all'annuncio dei tassi della Federal Reserve, lasciati invariati come da attese nel range compreso tra lo zero e lo 0,25%."Riguardo all'inflazione, appare che abbiamo fatto progressi più che significativi, progressi significativi ulteriori - ha detto il numero uno della banca centrale americana - Quella parte del test, a mio avviso e anche secondo molti altri, è stata centrata".Riguardo all'occupazione, invece, "la mia opinione personale è che l'obiettivo di un progresso ulteriore significativo non sia stato ancora raggiunto".