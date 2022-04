Covid, Fauci: "In autunno ci aspettiamo nuova ondata ma confidiamo nell'immunità"

Alessandra Caparello 8 aprile 2022 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Gli Stati Uniti probabilmente vedranno un aumento dei casi Covid-19 in autunno. A dirlo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, secondo cui ci sarà un aumento dei casi di Covid-19 nelle prossime settimane e che è probabile che ci possa essere un'impennata in autunno."Penso che dovremmo aspettarci nel corso delle prossime due settimane un aumento dei casi - e speriamo che ci sia abbastanza immunità in fondo in modo da non finire con molti ricoveri", ha detto Fauci quando gli è stato chiesto da David Westin di Bloomberg TV sulla prospettiva di un'altra ondata di Covid-19 da BA.2 o un'altra variante.