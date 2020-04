Coronavirus: Trump annuncia stop a finanziamenti all'OMS

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2020 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Donald Trump ha annunciato lo stop ai finanziamenti Usa a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization), motivando la decisione con la necessità di valutare la risposta che l'agenzia ha dato alla pandemia da coronavirus.L'OMS ha commesso errori che "hanno provocato così tante morti", ha detto il presidente americano:"Oggi ho deciso di dare istruzioni alla mia amministrazione affinché interrompa i finanziamenti al World Health Organization, mentre va avanti una revisione volta a considerare il ruolo che il World Health Organization ha ricoperto nel gestire in modo grave e nell'insabbiare la diffusione del coronavirus", ha detto Trump, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca.Trump ha accusato l'Organizzazione Mondiale della Sanità affermando che "una delle decisioni più pericolose e costose che il WHO abbia preso è stata quella di opporsi alle restrizioni dei viaggi dalla Cina e da altre nazioni" che, inizialmente, lo stesso presidente aveva imposto."Fortunatamente - ha aggiunto - non mi ha convinto e così ho sospeso i voli dalla Cina, salvando numerose vite".