Caso GameStop: da dipartimento Giustizia Usa ingiunzione a carico di Robinhood e altri broker

Laura Naka Antonelli 12 febbraio 2021 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Il dipartimento di Giustizia degli Stati e l'ufficio del procuratore di San Francisco hanno emesso un'ingiunzione a carico di brokers come Robinhood e di alcune società di social media, sulla scia del sospetto di manipolazione del mercato nel caso GameStop e di altri titoli come AMC Entertainment.Le azioni sono volate a gennaio, travolte dalla carica di buy scatenata in particolare dal forum online Reddit (sezione #wallstreetbets).Nell'arco di appena due settimane di gennaio il titolo GameStop è balzato da 20 a 483 dollari, prima di scendere attorno a $50, soglia attorno a cui oscilla al momento.Un'indagine è stata lanciata anche dalla Commodity Futures Trading Commission, con l'intento di esaminare le recenti operazioni di short squeeze sull'argento, le #silversqueeze.