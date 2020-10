Bilancio Microsoft batte stime, ma guidance su trimestre in cui debutta nuovo Xbox non convince

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2020 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Microsoft ha annunciato di aver concluso il suo primo trimestre fiscale con utili per un valore di $13,9 miliardi, o $1,82 per azione, in rialzo rispetto agli $1,38 per azione dello stesso trimestre dell'anno scorso.Il fatturato è salito a $37,2 miliardi, rispetto ai $33,06 miliardi precedenti. In media, gli analisti avevano previsto un attivo per azione di $1,54 su vendite per $35,76 miliardi, secondo quanto riportato da FactSet. Microsoft ha così battuto le stime degli analisti.Tuttavia, l'outlook per il suo secondo trimestre fiscale - quando la lancerà le sue nuove console Xbox - non ha convinto i mercati: di conseguenza, il titolo ha ceduto fino a -2% circa nelle contrattazioni dell'afterhours.Il colosso dei software prevede un fatturato in una forchetta compresa tra $39,5 miliardi a $40,4 miliardi, rispetto ai $40,5 miliardi attesi in media dagli analisti.