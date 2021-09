Bce, analisti: 'annuncio tapering PEPP arriverà a dicembre'

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2021 - 08:41

LaBce annuncerà il tapering delle misure straordinarie di stimoli lanciate durante la pandemia Covid-19 nel meeting di dicembre. E' quanto ritengono alcuni economisti intervistati dalla Cnbc. Si prevede, in particolare, la riduzione del QE pandemico PEPP, programma del valore di 1,85 trilione di euro, la cui scadenza è stata programmata dalla banca centrale guidata da Christine Lagarde per il mese di marzo del 2022. "Credo che l'annuncio (del tapering) arriverà a dicembre", ha detto Gilles Moëc, responsabile economista presso AXA Investment Managers, alla Cnbc. Il prossimo meeting della Bce è previsto per giovedì prossimo, 9 settembre.