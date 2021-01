Bank of America: 73% società quotate S&P 500 che hanno diffuso bilanci ha battuto stime eps e fatturato

Laura Naka Antonelli 25 gennaio 2021 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Stando ai dati riportati da Bank of America, delle società quotate scambiate sullo S&P 500 che hanno riportato già i risultati di bilancio, il 73% ha battuto le stime sia sul fatturato che sull'utile per azione (eps): un trend simile a quello dell'ultimo trimestre del 2020, quando il numero delle società che hanno fatto meglio delle previsioni ha testato un record.Quella che si apre oggi sarà la settimana più intensa per Wall Street, sul fronte degli utili.Saranno ben 111 le società americane scambiate sullo S&P 500 che riporteranno questa settimana i risultati di bilancio relativi all'ultimo trimestre dell'anno.Tra queste, si mettono in evidenza mega cap come Apple, Microsoft, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar e Boeing.