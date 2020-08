Airbnb si avvicina a Wall Street: a fine agosto potrebbe presentare i documenti per l'Ipo

Valeria Panigada 12 agosto 2020 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Airbnb si avvicina a Wall Street. La sua quotazione in Borsa quest'anno era stata annunciata dal gruppo stesso lo scorso settembre, ma senza fornire alcuna tempistica né dettagli sull'operazione. Ora quel passo sembrerebbe più concreto e vicino. Secondo il Wall Street Journal infatti la piattaforma degli affitti brevi tra privati si starebbe preparando per presentare i documenti per l'Ipo (Initial public offering, offerta pubblica iniziale) alla Securities and Exchange Commission, la Consob americana, alla fine di questo mese, gettando le basi per una potenziale quotazione entro la fine dell'anno, secondo alcune fonti anonime vicine al dossier. Sarà una delle Ipo più importanti di quest'anno, con una valutazione che si aggira sui 31 miliardi di dollari.