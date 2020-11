Ryanair, l'AD O'Leary tuona contro lockdown nel Regno Unito: 'un fallimento'

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2020 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Michael O'Leary, l'amministratore delegato di Ryanair noto per le sue uscite, si scaglia contro il lockdown nel Regno Unito annunciato dal premier britannico Boris Johnson:"La stessa OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha confermato che i lockdown dovrebbero essere l'ultima opzione. I lockdown sono di fatto un fallimento".E ancora:"se avessimo avuto le risorse per fare test (sul coronavirus-COVID-19) più aggressivi e più tracciamenti, come aveva promesso Boris Johnson con l'iniziativa test e tracciamenti, avremmo potuto evitare un secondo lockdown", ha tuonato l'AD.Considerando le recenti restrizioni-lockdown che sono state lanciate in tutta Europa, O'Leary - che ha parlato in un'intervista rilasciata alla Cnbc - ha detto di prevedere che "la capacità intra-europea dei voli aerei rimarrà modesta nell'arco dei prossimi anni".Certo, "ci sarà una quantità core di viaggi essenziali che si presenterà questo inverno, ma stiamo parlando di una cifra che è inferiore a un terzo rispetto ai numeri di situazioni di normalità".Riguardo a Ryanair, i primi sei mesi del 2020 hanno messo in evidenza una perdita netta di 197 milioni di euro, rispetto agli utili per 1,15 miliardi di euro del primo semestre del 2019; i costi operativi sono scesi del 67% su base annua, a 1,35 miliardi. Il fattore di carico si è attestato al 72% rispetto al 96% dell'anno scorso. E i titoli Ryanair hanno perso circa il 19% dall'inizio dell'anno.