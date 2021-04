Volkswagen: nuovo stabilimento auto elettriche in Cina, produzione al via nel 2023

Titta Ferraro 28 aprile 2021 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen ha avviato la costruzione di un nuovo stabilimento per vetture elettriche in Cina. Si tratta del terzo impianto per la produzione di veicoli puramente elettrici del Gruppo in Cina, dopo il completamento degli stabilimenti di Anting (SAIC VW) e Foshan (FAW-VW).Il nuovo stabilmento sarà alimentato con energia verde fin da subito. La fine dei lavori è prevista per la metà 2022, l’avvio della produzione per la seconda parte del 2023."Volkswagen Anhui è destinata a diventare un hub per l'innovazione della mobilità elettrica e un pilastro della strategia di decarbonizzazione del Gruppo", rimarca Stephan Wöllenstein, CEO di Volkswagen Group China.Entro il 2025, Volkswagen Group China prevede di consegnare fino a 1,5 milioni di veicoli elettrici (New Energy Vehicles, NEVs) l'anno.