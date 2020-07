Francia: Pil III trimestre previsto in crescita del 19%, nel 2020 in flessione del 9% (Insee)

Valeria Panigada 8 luglio 2020 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

La Francia potrebbe vedere un forte rimbalzo dell'economia nella seconda metà dell'anno, dopo la forte contrazione nel primo semestre a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19. L'Insee, l'ufficio di statistica nazionale, stima un Pil in crescita del 19% nel periodo luglio-settembre per poi salire del 3% negli ultimi tre mesi dell'anno, cercando di recuperare il -5,3% registrato nel primo trimestre e il -17% previsto per il secondo trimestre.Per l'intero 2020, il Pil della Francia, secondo le nuove stime dell'Insee, dovrebbe comunque segnare una contrazione del 9% rispetto al 2019, ma tutto dipenderà dall'evoluzione sanitaria nel paese e nel mondo. "Una possibile seconda ondata epidemica sul territorio nazionale rallenterebbe necessariamente la ripresa, anche se possiamo sperare in una convivenza tra virus e attività economica un po' meno difficile rispetto alla primavera, grazie all'esperienza accumulata", sottolinea l'istituto statistico.Nei giorni scorsi la Banque de France (BoF) ha previsto un calo del Pil del 14% durante il secondo trimestre e un rimbalzo della stessa entità durante il terzo trimestre.