EssilorLuxottica prepara ricorso dopo multa da 125 mln a Luxottica dalle autorità francesi

Valeria Panigada 23 luglio 2021 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

L'Autorità francese garante della concorrenza (FCA) ha erogato a Luxottica una sanzione di 125 milioni di euro per condotte avvenute nel periodo 2005-2014 in Francia in relazione alla distribuzione di occhiali da sole e da vista. La decisione conclude un’indagine avviata nel 2005 nei confronti di diverse aziende operanti nel settore dell’eyewear, e che era già stata considerata insufficiente dall’FCA nel 2017.EssilorLuxottica prende atto della decisione e ribadisce la sua convinzione "di aver sempre operato secondo i più elevati standard di compliance, sempre a supporto dei clienti, dei partner e dell'intero mercato". Il gruppo, nato dalla fusione di Essilor e Luxottica, esprime "il suo profondo disaccordo nei confronti della decisione dell'Autorità e ritiene che la sanzione sia sproporzionata e priva di fondamento". Pertanto, ha annunciato che presenterà ricorso.