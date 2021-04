Alstom, primo ordine per treni a idrogeno in Francia

Valeria Panigada 8 aprile 2021 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Alstom dovrà fornire i primi 12 treni a idrogeno dual-mode per quattro regioni della Francia. L'ordine, arrivato dalla Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), si aggira intorno ai 190 milioni di euro. Il treno di 72 metri offrirà una capacità totale di 218 posti a sedere e le stesse prestazioni dinamiche e comfort della versione elettrico-diesel. Altre regioni hanno già espresso il loro interesse a partecipare al progetto come seconda fase, avviando una rivoluzione nella mobilità ferroviaria e contribuendo all'ambizione di transizione energetica volta a ridurre le emissioni di gas serra e il rumore, una questione sostenuta dallo Stato francese attraverso il suo piano per l'idrogeno avviato nel giugno 2018.