JD.Com: gigante e-commerce rivale di Alibaba pronto a quotare JD Logistics a Hong Kong con Ipo da $3,2 miliardi

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2021 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Occhio a JD.Com, il gigante di e-commerce cinese rivale di Alibaba in Cina, quotato a Wall Street, reduce dall'Ipo che lo ha portato a sbarcare a Hong Kong nel giugno dello scorso anno, per un valore di $3,87 miliardi, e, anche, della quotazione sempre alla stessa Borsa della sua divisione di health-care, lo scorso dicembre.Ora JD.com sta per quotare la sua divisione di logistica, JD Logistics, al prezzo di collocamento di 40,36 dollari di Hong Kong per azione, secondo alcune fonti interpellate dalla Cnbc, dunque nella parte bassa del range precedentemente indicato dalla stessa JD Logistics, compreso tra 39,36 e 43,36 di dollari di Hong Kong.La società emetterà 609,2 milioni di azioni, il che significa che, in corrispondenza del valore di 40,36 dollari di Hong Kong, l'Ipo permetterebbe a JD Logistics di raccogliere 24,6 miliardi di dollari di Hong Kong, l'equivalente di $3,2 miliardi).Il titolo JD.com è balzato alla borsa di Hong Kong del 3,5% circa.