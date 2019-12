Guerra commerciale, FT: Cina ordina rimozione hardware e software stranieri entro tre anni

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2019 - 07:54

Pechino ha ordinato agli uffici governativi di rimuovere tutti i prodotti hardware e software entro i prossimi tre anni. E' quanto riporta il Financial Times.La notizia arriva nel bel mezzo delle trattative tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping, volte a porre fine alla guerra commerciale tra le due potenze mondiali.Nelle ultime sessioni è trapelata maggiore incertezza su quando una intesa almeno sulla "Fase 1" di un più ampio accordo commerciale potrebbe essere raggiunta.Ora queste indiscrezioni che, se confermate, colpirebbero diverse società americane produttrici di software e hardware, come Microsoft, Dell e HP.La decisione di Pechino è stata battezzata "3-5-2" in quanto la sostituzione delle tecnologie estere con quelle cinesi, avverrebbe al ritmo del 30% nel 2020, del 50% nel 2021 e del 20% nel 2022.L'FT ha citato una nota lanciata dal gruppo di brokeraggio China Securities. Gli analisti intervistati dalla Cnbc prevedono che una quantità di 20-30 milioni di prodotti tecnologici, in base al piano di Pechino, debba essere rimpiazzata.